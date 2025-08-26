Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово
14:44 26.08.2025 (обновлено: 14:52 26.08.2025)
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово - РИА Новости, 26.08.2025
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово
Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ),... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщило во вторник российское внешнеполитическое ведомство.Ранее Вучич заявил, что провел с Лавровым долгий и сердечный разговор."Особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Отмечены основополагающее значение резолюции Совета безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих чёткие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трёх государствообразующих народов в БиГ", - сказано в заявлении.Стороны также обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках и дальнейшее развитие стратегического сотрудничества России и Сербии.Отмечается, что разговор прошел по инициативе сербской стороны.
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово

МИД России: Лавров и Вучич обсудили ситуацию вокруг Косово и Республики Сербской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич обсудили ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ), сообщило во вторник российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее Вучич заявил, что провел с Лавровым долгий и сердечный разговор.
"Особое внимание уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Отмечены основополагающее значение резолюции Совета безопасности ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих чёткие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трёх государствообразующих народов в БиГ", - сказано в заявлении.
Стороны также обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международных площадках и дальнейшее развитие стратегического сотрудничества России и Сербии.
Отмечается, что разговор прошел по инициативе сербской стороны.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Додик предложил кандидатуру на пост премьера Республики Сербской БиГ
23 августа, 20:41
 
