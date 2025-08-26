https://ria.ru/20250826/podrostki-2037599116.html

Троих российских подростков осудили за терроризм

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суды вынесли трем подросткам из разных регионов приговоры за террористическую деятельность, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. "Приговорами 1-го Восточного окружного военного суда, 2-го Западного и Южного окружных военных судов несовершеннолетним назначены наказания от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — сказала она.Так, 17-летнего жителя Сахалинской области осудили за попытку устроить теракт. Как установило следствие, с марта 2022 по апрель 2024 года он создал в одном из мессенджеров канал, в котором пропагандировал радикальную идеологию, а затем прошел обучение по обращению со взрывчаткой. В апреле 2024-го он попытался применить знания на практике и взорвать самодельную бомбу в Холмске, но сотрудники регионального управления ФСБ остановили его.Двое других подростков — жители Ивановской области и Ставропольского края. Они вступили в запрещенные в России международные террористические организации и планировали совершать преступления. Их деятельность также пресекли сотрудники ФСБ. Суды признали всех троих виновными по статьям:Кроме того, сегодня стало известно, что в Саратовской области арестовали трех подростков 15-16 лет, которые по заданию куратора подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Им предъявили обвинение по статье о теракте, совершенном группой лиц.

