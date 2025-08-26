Троих российских подростков осудили за терроризм
СК: трех подростков из разных регионов отправили в колонии по делам о терроризме
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Суды вынесли трем подросткам из разных регионов приговоры за террористическую деятельность, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"Приговорами 1-го Восточного окружного военного суда, 2-го Западного и Южного окружных военных судов несовершеннолетним назначены наказания от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — сказала она.
Так, 17-летнего жителя Сахалинской области осудили за попытку устроить теракт. Как установило следствие, с марта 2022 по апрель 2024 года он создал в одном из мессенджеров канал, в котором пропагандировал радикальную идеологию, а затем прошел обучение по обращению со взрывчаткой. В апреле 2024-го он попытался применить знания на практике и взорвать самодельную бомбу в Холмске, но сотрудники регионального управления ФСБ остановили его.
Двое других подростков — жители Ивановской области и Ставропольского края. Они вступили в запрещенные в России международные террористические организации и планировали совершать преступления. Их деятельность также пресекли сотрудники ФСБ.
Суды признали всех троих виновными по статьям:
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;
- организация террористического сообщества и участие в нем;
- участие в деятельности террористической организации;
- приготовление к теракту.
Кроме того, сегодня стало известно, что в Саратовской области арестовали трех подростков 15-16 лет, которые по заданию куратора подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Им предъявили обвинение по статье о теракте, совершенном группой лиц.
Причастного к попытке теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
21 августа, 05:16