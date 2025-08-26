https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037720469.html

Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты

Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты - РИА Новости, 26.08.2025

Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты

С начала 2025 года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья, сегодня ими пользуются рекордные 2,3 миллиона человек, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T18:03:00+03:00

2025-08-26T18:03:00+03:00

2025-08-26T18:03:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982280202_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_02824ad09ba9d67f86557cd0c324659b.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья, сегодня ими пользуются рекордные 2,3 миллиона человек, сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева. Соцкарта остается востребованной мерой поддержки в Московской области. Получить ее могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. "С начала года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 миллиона человек — это рекорд. Для льготников соцкарта — надежный инструмент социальной поддержки. Она дает право на бесплатный проезд, скидки и упрощает доступ к услугам", — приводит пресс-служба министерства социального развития региона слова Болатаевой. Она уточнила, что оформление соцкарты — популярная цифровая услуга в регионе. Для получения карты необходимо лишь подтвердить сведения в автоматически заполненном заявлении. Для некоторых льготников по-прежнему требуется заполнение онлайн-формы. Соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещение клубов "Активного долголетия" или же прохождения курса реабилитации. Достаточно ее приложить к картридеру и отметка о посещении будет поставлена в системе. Жители Подмосковья могут оформить новую карту, перекодировать действующую, заказать перевыпуск или заблокировать ее в случае утери через региональный портал государственных услуг.

https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037713326.html

https://ria.ru/20250826/blagoustroystvo-2037708401.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), людмила болатаева