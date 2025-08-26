Рейтинг@Mail.ru
Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты
Новости Подмосковья
 
18:03 26.08.2025
Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты
Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты
С начала 2025 года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья, сегодня ими пользуются рекордные 2,3 миллиона человек, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья, сегодня ими пользуются рекордные 2,3 миллиона человек, сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева. Соцкарта остается востребованной мерой поддержки в Московской области. Получить ее могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. "С начала года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 миллиона человек — это рекорд. Для льготников соцкарта — надежный инструмент социальной поддержки. Она дает право на бесплатный проезд, скидки и упрощает доступ к услугам", — приводит пресс-служба министерства социального развития региона слова Болатаевой. Она уточнила, что оформление соцкарты — популярная цифровая услуга в регионе. Для получения карты необходимо лишь подтвердить сведения в автоматически заполненном заявлении. Для некоторых льготников по-прежнему требуется заполнение онлайн-формы. Соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещение клубов "Активного долголетия" или же прохождения курса реабилитации. Достаточно ее приложить к картридеру и отметка о посещении будет поставлена в системе. Жители Подмосковья могут оформить новую карту, перекодировать действующую, заказать перевыпуск или заблокировать ее в случае утери через региональный портал государственных услуг.
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Более 165 тысяч жителей Московской области оформили социальные карты

Свыше 165 тысяч человек оформили социальные карты в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. С начала 2025 года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья, сегодня ими пользуются рекордные 2,3 миллиона человек, сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Соцкарта остается востребованной мерой поддержки в Московской области. Получить ее могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты.
"С начала года социальные карты оформили 170 тысяч жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 миллиона человек — это рекорд. Для льготников соцкарта — надежный инструмент социальной поддержки. Она дает право на бесплатный проезд, скидки и упрощает доступ к услугам", — приводит пресс-служба министерства социального развития региона слова Болатаевой.
Она уточнила, что оформление соцкарты — популярная цифровая услуга в регионе.
Для получения карты необходимо лишь подтвердить сведения в автоматически заполненном заявлении. Для некоторых льготников по-прежнему требуется заполнение онлайн-формы.
Соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещение клубов "Активного долголетия" или же прохождения курса реабилитации. Достаточно ее приложить к картридеру и отметка о посещении будет поставлена в системе.
Жители Подмосковья могут оформить новую карту, перекодировать действующую, заказать перевыпуск или заблокировать ее в случае утери через региональный портал государственных услуг.
