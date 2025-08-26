https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037713326.html

Операторы паллиативной помощи Подмосковья обработали почти 7 тысяч звонков

Операторы паллиативной помощи Подмосковья обработали почти 7 тысяч звонков

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Операторы горячей линии по паллиативной помощи Подмосковья обработали почти 7 тысяч звонков с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Для оказания помощи паллиативным пациентам и их родственникам в регионе работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией. "В начале месяца координационному центру паллиативной помощи исполнилось три года. Для пациентов и их родственников в регионе работают школы паллиативного пациента, отделения, выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому, а также "горячая линия", круглосуточно принимающая обращения. С начала этого года ее операторы обработали уже почти 7 тысяч звонков", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона. Также в Подмосковье работает интернет-портал "Паллиативная помощь", который содержит информацию об оказании услуги на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие разделы.

