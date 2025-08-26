https://ria.ru/20250826/podmoskove-2037671159.html

Более 50 миллиардов рублей инвестируют в молочные фермы Подмосковья

Более 50 миллиардов рублей инвестируют в молочные фермы Подмосковья

Более 50 миллиардов рублей инвестируют в молочные фермы Подмосковья

В Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм до 2030 года, общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Московской области планируется ввести в эксплуатацию 14 молочных ферм до 2030 года, общий объем инвестиций в строительство объектов составит более 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Реализация проектов направлена на выполнение целей и задач Доктрины продовольственной безопасности России. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что ввод новой инфраструктуры создаст дополнительные условия для развития молочного животноводства в регионе. Так, планируется увеличить поголовье дойных коров на 39,8 тысячи голов и обеспечить прирост в объеме производства сырого молока на 430 тысяч тонн в год. "В аграрном секторе будет создано более чем 1,5 тысячи рабочих мест. К 2030 году общее поголовье скота превысит 200 тысяч голов, из которых более 100 тысяч составят дойные коровы, а производство молока приблизится к 1,1 миллиона тонн в год", — приводит пресс-служба слова Двойных. В Минсельхозе Подмосковья уточняют, что до конца 2025 года введут в эксплуатацию две молочно-товарные фермы: племзавод "Повадино" в Домодедове с инвестициями 900 миллионов рублей и "МТФ Елгозино" в Клину – 2,5 миллиарда рублей. В общей сложности проекты позволят создать 55 рабочих мест, объем производства молока составит 23 тысячи тонн в год. Помимо этого, в 2026 году откроется животноводческий комплекс "СП "Нива" в Серебряных Прудах. Объем инвестиций – 3 миллиарда рублей. Предприятие рассчитано на 3 тысячи дойных коров и 60 рабочих мест. Здесь будут выпускать 32 тысячи тонн молока в год. В период с 2027 по 2030 годы одним из основных проектов станет постройка четырех очередей МТФ "МК "Дубна" в Сергиевом Посаде. Всего в осуществление проекта вложат около 26 миллиардов рублей. Хозяйство обеспечит более 1 тысячи рабочих мест, 16,9 тысячи дойных коров и 216 тысяч тонн сырого молока. Кроме этого, введут в эксплуатацию молочно-товарные фермы в Ступине, Щелкове, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину.

