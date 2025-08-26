Рейтинг@Mail.ru
Свыше 10 тысяч объектов доступно бизнесу на инвесткарте Подмосковья
Твой бизнес
 
12:44 26.08.2025
Свыше 10 тысяч объектов доступно бизнесу на инвесткарте Подмосковья
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч объектов доступно предпринимателям на данный момент на инвестиционной карте Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве подчеркнули, что регион предлагает предпринимателям широкий выбор для размещения бизнеса — земельные участки и помещения. В зависимости от проекта инвестор может выбрать, например, ОЭЗ и индустриальный парк, а также подмосковные парки культуры и отдыха. Фильтры инвесткарты позволяют выбрать тип объекта, городской округ, площадь объекта и многое другое. Так, на данный момент на инвестиционной карте отображено порядка 100 земельных участков, доступных бизнесу в аренду на льготных условиях — без проведения торгов. Чтобы выбрать подходящий из них, необходимо выбрать "Аренду", а затем применить фильтр "Тип объекта". Инвестиционная карта Московской области размещена на региональном инвестиционном портале. Инвестпортал создан в рамках регинвестстандарта, внедренного в Подмосковье.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч объектов доступно предпринимателям на данный момент на инвестиционной карте Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что регион предлагает предпринимателям широкий выбор для размещения бизнеса — земельные участки и помещения. В зависимости от проекта инвестор может выбрать, например, ОЭЗ и индустриальный парк, а также подмосковные парки культуры и отдыха. Фильтры инвесткарты позволяют выбрать тип объекта, городской округ, площадь объекта и многое другое.
Так, на данный момент на инвестиционной карте отображено порядка 100 земельных участков, доступных бизнесу в аренду на льготных условиях — без проведения торгов. Чтобы выбрать подходящий из них, необходимо выбрать "Аренду", а затем применить фильтр "Тип объекта".
Инвестиционная карта Московской области размещена на региональном инвестиционном портале. Инвестпортал создан в рамках регинвестстандарта, внедренного в Подмосковье.
