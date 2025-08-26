https://ria.ru/20250826/podderzhka-2037680904.html
Подмосковье включило еще одну меру поддержки в госуслугу
26.08.2025
Подмосковье включило еще одну меру поддержки в госуслугу
В Подмосковье власти ввели дополнительную меру поддержки для семей с детьми-инвалидами, добавив возможность оформления ежемесячных денежных выплат на уход за...
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Подмосковье власти ввели дополнительную меру поддержки для семей с детьми-инвалидами, добавив возможность оформления ежемесячных денежных выплат на уход за ребенком-инвалидом, рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, написал 360.ru.Теперь семьи с детьми, требующими ухода, могут подать одно заявление на получение сразу нескольких видов поддержки."В услугу включили предоставление ежемесячной денежной выплаты на осуществление ухода за ребенком-инвалидом. Теперь комплекс объединяет семь мер социальной поддержки, которые можно получить по одному заявлению", – сказала Куртяник.Она подчеркнула, что процесс подачи заявления занимает не больше 16 рабочих дней, а процедура значительно упрощена за счет объединения всех формальных процедур в единый механизм обращения.Данная мера направлена на улучшение качества жизни семей с особыми потребностями и позволит сократить бюрократические процедуры, обеспечивая доступ к необходимым ресурсам в одном окне.
