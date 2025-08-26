https://ria.ru/20250826/pitanie-2037563951.html

В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся. Слуцкий во вторник представил доклад "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!" "Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей! ЛДПР предлагает не медлить и запустить этот механизм как можно скорее", - сказал Слуцкий РИА Новости. Лидер партии отметил, что от того, как питается школьник, зависит не только его здоровье, но и успеваемость. "Доступное горячее питание в школе дает равные возможности для успешного обучения детям из многодетных семей и семей с разным достатком. Сэкономим на детском питании сегодня, завтра будем иметь хилую молодёжь, а послезавтра — больное население", - считает он. По словам Слуцкого, пока в одних регионах России почти каждый ребёнок получает полноценный обед, в других — половина детей уходят из школы голодными. "К примеру, если в Белгородской области горячее питание в школе получают более 98% детей, то в Севастополе – лишь около 50%. Бесплатное детское питание в начальных классах, которое появилось в нашей стране несколько лет назад, работает. ЛДПР давно предлагает идти дальше", - подчеркнул парламентарий.

