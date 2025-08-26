Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/pitanie-2037563951.html
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным - РИА Новости, 26.08.2025
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T00:57:00+03:00
2025-08-26T00:57:00+03:00
общество
россия
белгородская область
севастополь
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145581/67/1455816774_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6417d5a1e6d54a66fa40a0029aaba7b6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся. Слуцкий во вторник представил доклад "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!" "Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей! ЛДПР предлагает не медлить и запустить этот механизм как можно скорее", - сказал Слуцкий РИА Новости. Лидер партии отметил, что от того, как питается школьник, зависит не только его здоровье, но и успеваемость. "Доступное горячее питание в школе дает равные возможности для успешного обучения детям из многодетных семей и семей с разным достатком. Сэкономим на детском питании сегодня, завтра будем иметь хилую молодёжь, а послезавтра — больное население", - считает он. По словам Слуцкого, пока в одних регионах России почти каждый ребёнок получает полноценный обед, в других — половина детей уходят из школы голодными. "К примеру, если в Белгородской области горячее питание в школе получают более 98% детей, то в Севастополе – лишь около 50%. Бесплатное детское питание в начальных классах, которое появилось в нашей стране несколько лет назад, работает. ЛДПР давно предлагает идти дальше", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20250825/vyplata-2037344934.html
https://ria.ru/20250824/stipendiya-2037230527.html
россия
белгородская область
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145581/67/1455816774_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_6c598a1a1e728f789b9df3fb0f57d188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, белгородская область, севастополь, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Белгородская область, Севастополь, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным

ЛДПР предложила сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся

© Fotolia / Syda ProductionsДети на уроке в школе
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Fotolia / Syda Productions
Дети на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать горячее питание в школах бесплатным для всех обучающихся.
Слуцкий во вторник представил доклад "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!"
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
Вчера, 01:08
"Мы уверены, что наша страна в состоянии накормить всех наших школьников без исключения. Если инициатива ЛДПР будет реализована, комбинаты детского питания заработают по всей России, а вместе с ними запустится логистика, производство питания, заготовка мяса, овощные склады, молочка. Миллионы накормленных детей и тысячи рабочих мест для их родителей! ЛДПР предлагает не медлить и запустить этот механизм как можно скорее", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Лидер партии отметил, что от того, как питается школьник, зависит не только его здоровье, но и успеваемость.
"Доступное горячее питание в школе дает равные возможности для успешного обучения детям из многодетных семей и семей с разным достатком. Сэкономим на детском питании сегодня, завтра будем иметь хилую молодёжь, а послезавтра — больное население", - считает он.
По словам Слуцкого, пока в одних регионах России почти каждый ребёнок получает полноценный обед, в других — половина детей уходят из школы голодными.
"К примеру, если в Белгородской области горячее питание в школе получают более 98% детей, то в Севастополе – лишь около 50%. Бесплатное детское питание в начальных классах, которое появилось в нашей стране несколько лет назад, работает. ЛДПР давно предлагает идти дальше", - подчеркнул парламентарий.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Госдуме предложили снизить плату за общежитие для студентов
24 августа, 01:07
 
ОбществоРоссияБелгородская областьСевастопольЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала