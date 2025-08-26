https://ria.ru/20250826/perenos-2037569142.html
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship - РИА Новости, 26.08.2025
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship
Американская компания SpaceX заявила об отмене тестового запуска космического корабля Starship из-за погодных условий, команда определяет "следующую наилучшую... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:21:00+03:00
2025-08-26T03:21:00+03:00
2025-08-26T03:25:00+03:00
spacex
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019490662_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_c9d1865bd42b873e6bd42db18ce6703d.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX заявила об отмене тестового запуска космического корабля Starship из-за погодных условий, команда определяет "следующую наилучшую возможность для полета"."Сегодняшняя попытка тестового запуска отменена из-за погодных условий. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полета", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.Ранее SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами.В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019490662_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_3e0adc532219521e83c695cb4a0f2d7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
spacex, в мире
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship из-за погодных условий