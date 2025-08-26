Рейтинг@Mail.ru
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship
03:21 26.08.2025
SpaceX перенесла тестовый запуск корабля Starship
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX заявила об отмене тестового запуска космического корабля Starship из-за погодных условий, команда определяет "следующую наилучшую возможность для полета"."Сегодняшняя попытка тестового запуска отменена из-за погодных условий. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полета", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.Ранее SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами.В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
2025
© AP Photo / Eric GayПуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе
© AP Photo / Eric Gay
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Американская компания SpaceX заявила об отмене тестового запуска космического корабля Starship из-за погодных условий, команда определяет "следующую наилучшую возможность для полета".
"Сегодняшняя попытка тестового запуска отменена из-за погодных условий. Команда Starship определяет следующую наилучшую возможность для полета", - говорится в сообщении компании в социальной сети X.
Ранее SpaceX отменила тестовый запуск космического корабля Starship для устранения неполадок с наземными системами.
В конце мая девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился потерей ускорителя и корабля.
 
