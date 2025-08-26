Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае определены главные гости парада Победы 3 сентября
13:14 26.08.2025 (обновлено: 13:51 26.08.2025)
В Хабаровском крае определены главные гости парада Победы 3 сентября
В Хабаровском крае определены главные гости парада Победы 3 сентября
Определены главные гости парада Победы, который пройдет 3 сентября на площади Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Определены главные гости парада Победы, который пройдет 3 сентября на площади Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". "Главными гостями военного парада 3 сентября в Хабаровске станут 50 фронтовиков и тружеников тыла. Людей, ковавших победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне, всё меньше - и каждый дорог и ценен нам своим воинским и трудовым подвигом", - написал Демешин в Telegram-канале. Глава региона обратил внимание, что до знакового мероприятия остаётся всего неделя, все последние приготовления обсудили на заседании регионального оргкомитета "Победа". "Напомню, что череда торжественных мероприятий начнётся с 28 августа. В этот день откроем мемориал бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское. Генеральная репетиция парада Победы 31 августа будет очень зрелищной, и на неё пригласим героев сегодняшнего дня - участников специальной военной операции, а также детей и молодёжь", - отметил губернатор. Также Демешин сообщил, что 2 сентября в Хабаровске будет произведен полуденный выстрел, который введен в традицию по знаменательным датам. Выполнить эту почётную миссию приглашены замдиректора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН Александр Звягинцев, Герой России, начальник 392-го окружного учебного центра ВВО гвардии генерал-майор Азатбек Омурбеков и участник Великой Отечественной войны, войны с Японией, почётный житель Хабаровска Анатолий Красноногов. "Кроме парада хабаровчане и наши гости смогут принять участие во многих патриотических акциях... Например, на набережной развернут самую большую в мире муаровую ленту - в цветах колодки медали "За Победу над Японией", а также Георгиевскую ленту. Завершится день праздничным салютом над Амуром", - заключил глава региона. Ранее Демешин сообщал, что на парад приглашены официальные делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также официальные представители вооруженных сил Монголии. Безопасности участников парада и гостей уделяется особое внимание. Будут задействованы 1,2 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.
хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Определены главные гости парада Победы, который пройдет 3 сентября на площади Ленина в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается ежегодно 3 сентября в соответствии с федеральным законом от 24 июня 2023 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
"Главными гостями военного парада 3 сентября в Хабаровске станут 50 фронтовиков и тружеников тыла. Людей, ковавших победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне, всё меньше - и каждый дорог и ценен нам своим воинским и трудовым подвигом", - написал Демешин в Telegram-канале.
Глава региона обратил внимание, что до знакового мероприятия остаётся всего неделя, все последние приготовления обсудили на заседании регионального оргкомитета "Победа".
"Напомню, что череда торжественных мероприятий начнётся с 28 августа. В этот день откроем мемориал бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское. Генеральная репетиция парада Победы 31 августа будет очень зрелищной, и на неё пригласим героев сегодняшнего дня - участников специальной военной операции, а также детей и молодёжь", - отметил губернатор.
Также Демешин сообщил, что 2 сентября в Хабаровске будет произведен полуденный выстрел, который введен в традицию по знаменательным датам. Выполнить эту почётную миссию приглашены замдиректора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН Александр Звягинцев, Герой России, начальник 392-го окружного учебного центра ВВО гвардии генерал-майор Азатбек Омурбеков и участник Великой Отечественной войны, войны с Японией, почётный житель Хабаровска Анатолий Красноногов.
"Кроме парада хабаровчане и наши гости смогут принять участие во многих патриотических акциях... Например, на набережной развернут самую большую в мире муаровую ленту - в цветах колодки медали "За Победу над Японией", а также Георгиевскую ленту. Завершится день праздничным салютом над Амуром", - заключил глава региона.
Ранее Демешин сообщал, что на парад приглашены официальные делегации Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также официальные представители вооруженных сил Монголии.
Безопасности участников парада и гостей уделяется особое внимание. Будут задействованы 1,2 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.
