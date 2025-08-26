https://ria.ru/20250826/ozharovskiy-2037706061.html

Российского физика-ядерщика депортировали из Монголии

Российского физика-ядерщика депортировали из Монголии - РИА Новости, 26.08.2025

Российского физика-ядерщика депортировали из Монголии

Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что его депортировали из Монголии в Россию.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что его депортировали из Монголии в Россию.Ранее посольство РФ в Монголии сообщило РИА Новости, что вопрос о пребывании ученого в стране решается монгольской миграционной службой."Депортировали", - написал Ожаровский в своем Telegram-канале, приложив фото контрольно-пропускного пункта на границе России и Монголии. Других подробностей он не привел.Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который ранее в августе по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. Девятнадцатого августа ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошел инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. После чего, по словам Ожаровского, он двое суток был лишен свободы передвижения.Ожаровский 22 августа рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально. Также он сообщил агентству, что измерительную аппаратуру у него не отбирали, однако монгольский закон запрещает проводить дальше исследования, поэтому он больше не включает дозиметр.

