В Монголии решают вопрос о пребывании российского физика-ядерщика в стране

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский сейчас проживает в гостинице в Улан-Баторе, посольство РФ в Монголии поддерживает с ним связь, сообщили РИА Новости в дипмисии."На данный момент с Ожаровским все порядке, он проживает в местной гостинице в Улан-Баторе, посольство с ним на связи", - рассказали агентству в дипмиссии.Вопрос о пребывании ученого в стране решается монгольской миграционной службой, добавили в посольстве."Сейчас миграционной службой Монголии решается вопрос о его дальнейшем пребывании в Монголии, его документы находятся в миграционной службе", - уточнили в дипмисии.Ранее в посольстве РФ в Монголии сообщили РИА Новости, что дипмиссия осведомлена об инциденте и находится на связи со всеми заинтересованными сторонами. Также, как рассказали в посольстве агентству, здоровью и безопасности ученого ничего не угрожает.Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который ранее в августе по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск (Забайкальский край), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. После чего, по словам Ожаровского, он двое суток был лишён свободы передвижения.Ожаровский на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально. Он также сообщил агентству, что измерительную аппаратуру у него не отбирали. "Оборудование со мной, все целое, могу проводить дальше исследования, но поскольку монгольский закон это запрещает, я больше дозиметр здесь включать не буду", - заявил физик."У меня отпуск. Я в свободное время могу путешествовать куда хочу. Виза в Монголию не нужна, поэтому я приехал фактически помочь местным активистам", - пояснил собеседник.
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Задержанный во время проведения замеров радиационного фона на заброшенном урановом руднике в Монголии, а впоследствии отпущенный российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский сейчас проживает в гостинице в Улан-Баторе, посольство РФ в Монголии поддерживает с ним связь, сообщили РИА Новости в дипмисии.
"На данный момент с Ожаровским все порядке, он проживает в местной гостинице в Улан-Баторе
, посольство с ним на связи", - рассказали агентству в дипмиссии.
Вопрос о пребывании ученого в стране решается монгольской миграционной службой, добавили в посольстве.
"Сейчас миграционной службой Монголии
решается вопрос о его дальнейшем пребывании в Монголии, его документы находятся в миграционной службе", - уточнили в дипмисии.
Ранее в посольстве РФ
в Монголии сообщили РИА Новости, что дипмиссия осведомлена об инциденте и находится на связи со всеми заинтересованными сторонами. Также, как рассказали в посольстве агентству, здоровью и безопасности ученого ничего не угрожает.
Как сообщили ранее в программе "БезРАО", Ожаровский, который ранее в августе по приглашению местных экологических активистов прибыл в Монголию, начал исследования в пустыне Гоби, где зафиксировал три участка радиоактивного загрязнения вблизи действующего месторождения урана. Разработкой этого месторождения занимается французская компания Orano. После этого ученый вместе с активистами направился к старому советскому урановому карьеру в районе Мардай, откуда в прошлом руду вывозили в Краснокаменск
(Забайкальский край
), где во время измерений на отвалах радиоактивных пород и произошёл инцидент. К ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. После чего, по словам Ожаровского, он двое суток был лишён свободы передвижения.
Ожаровский на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально. Он также сообщил агентству, что измерительную аппаратуру у него не отбирали. "Оборудование со мной, все целое, могу проводить дальше исследования, но поскольку монгольский закон это запрещает, я больше дозиметр здесь включать не буду", - заявил физик.
"У меня отпуск. Я в свободное время могу путешествовать куда хочу. Виза в Монголию не нужна, поэтому я приехал фактически помочь местным активистам", - пояснил собеседник.