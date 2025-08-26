Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50% - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/ovchinskiy-2037604125.html
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50% - РИА Новости, 26.08.2025
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%
Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, в жилом комплексе "Квартал Западный" в районе Внуково завершено более чем на 50%, рассказал министр... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:03:00+03:00
2025-08-26T11:03:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, в жилом комплексе "Квартал Западный" в районе Внуково завершено более чем на 50%, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новый детсад появится в районе Внуково Новомосковского административного округа у деревни Большое Свинорье и станет значимым элементом в социнфраструктуре создающегося жилого квартала. По словам Овчинского, в строящемся здании завершили возведение монолита, продолжается устройство внешних стен и внутренних перегородок, начата чистовая отделка фасада, идет подключение к внешним инженерным сетям, монтируются внутренние инженерные системы."В трехэтажном здании детсада площадью свыше 3 тысяч квадратных метров запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования", - приводит его слова пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что проектом предусмотрен пищеблок полного технологического цикла и медпункт с процедурным кабинетом. Вокруг детсада девелопер оснастит две спортплощадки и 10 прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, территория будет комплексно озеленена. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что площадь земельного участка, отведенного под строительство объекта, более 0,8 гектара.Застройщиком является Группа компаний "Самолет".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c86121d84bf50aaaa0e377ffe87bff6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%

Овчинский: здание нового детского сада во Внукове готово более чем наполовину

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, в жилом комплексе "Квартал Западный" в районе Внуково завершено более чем на 50%, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новый детсад появится в районе Внуково Новомосковского административного округа у деревни Большое Свинорье и станет значимым элементом в социнфраструктуре создающегося жилого квартала. По словам Овчинского, в строящемся здании завершили возведение монолита, продолжается устройство внешних стен и внутренних перегородок, начата чистовая отделка фасада, идет подключение к внешним инженерным сетям, монтируются внутренние инженерные системы.
"В трехэтажном здании детсада площадью свыше 3 тысяч квадратных метров запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования", - приводит его слова пресс-служба московского департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что проектом предусмотрен пищеблок полного технологического цикла и медпункт с процедурным кабинетом. Вокруг детсада девелопер оснастит две спортплощадки и 10 прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, территория будет комплексно озеленена. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что площадь земельного участка, отведенного под строительство объекта, более 0,8 гектара.
Застройщиком является Группа компаний "Самолет".
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала