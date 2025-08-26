https://ria.ru/20250826/ovchinskiy-2037604125.html

Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%

Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50% - РИА Новости, 26.08.2025

Овчинский: готовность нового детсада во Внукове превышает 50%

Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, в жилом комплексе "Квартал Западный" в районе Внуково завершено более чем на 50%, рассказал министр... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T11:03:00+03:00

2025-08-26T11:03:00+03:00

2025-08-26T11:03:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652685_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2968ae268a5b7a6a6d98ef49dc4b6d82.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, в жилом комплексе "Квартал Западный" в районе Внуково завершено более чем на 50%, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новый детсад появится в районе Внуково Новомосковского административного округа у деревни Большое Свинорье и станет значимым элементом в социнфраструктуре создающегося жилого квартала. По словам Овчинского, в строящемся здании завершили возведение монолита, продолжается устройство внешних стен и внутренних перегородок, начата чистовая отделка фасада, идет подключение к внешним инженерным сетям, монтируются внутренние инженерные системы."В трехэтажном здании детсада площадью свыше 3 тысяч квадратных метров запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования", - приводит его слова пресс-служба московского департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что проектом предусмотрен пищеблок полного технологического цикла и медпункт с процедурным кабинетом. Вокруг детсада девелопер оснастит две спортплощадки и 10 прогулочных зон с теневыми навесами и игровыми комплексами, территория будет комплексно озеленена. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что площадь земельного участка, отведенного под строительство объекта, более 0,8 гектара.Застройщиком является Группа компаний "Самолет".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы