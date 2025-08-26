https://ria.ru/20250826/ovchinskiy-2037531657.html

Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации

Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации - РИА Новости, 26.08.2025

Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации

На востоке Москвы с начала текущего года расселили около 50 домов в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:06:00+03:00

2025-08-26T09:06:00+03:00

2025-08-26T09:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На востоке Москвы с начала текущего года расселили около 50 домов в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, всего в программу реновации в Восточном округе входят 1062 дома, где живут свыше 209 тысяч жителей."С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь – в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.По его словам, квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и подразумевает расселение 5176 старых домов.

https://ria.ru/20250825/renovatsiya-2037393580.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский