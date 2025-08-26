https://ria.ru/20250826/ovchinskiy-2037531657.html
Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации
Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации - РИА Новости, 26.08.2025
Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации
На востоке Москвы с начала текущего года расселили около 50 домов в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:06:00+03:00
2025-08-26T09:06:00+03:00
2025-08-26T09:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На востоке Москвы с начала текущего года расселили около 50 домов в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, всего в программу реновации в Восточном округе входят 1062 дома, где живут свыше 209 тысяч жителей."С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь – в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.По его словам, квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и подразумевает расселение 5176 старых домов.
https://ria.ru/20250825/renovatsiya-2037393580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации
Овчинский: около 50 домов на востоке Москвы расселили по реновации с начала года
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На востоке Москвы с начала текущего года расселили около 50 домов в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, всего в программу реновации в Восточном округе входят 1062 дома, где живут свыше 209 тысяч жителей.
"С начала этого года расселили уже около 50 старых зданий. В частности, 13 домов расселили в районе Гольяново, восемь – в Перове. Еще семь домов расселили в районе Измайлово", - цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По его словам, квартиры в домах реновации предоставляются с улучшенной отделкой.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и подразумевает расселение 5176 старых домов.