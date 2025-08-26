https://ria.ru/20250826/otvet-2037565614.html

Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР

2025-08-26T01:40:00+03:00

в мире

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён."Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - сообщил он во время выступления в Вашингтон, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.Глава государства добавил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.

