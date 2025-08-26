Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 26.08.2025 (обновлено: 01:47 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/otvet-2037565614.html
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР - РИА Новости, 26.08.2025
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР
США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:40:00+03:00
2025-08-26T01:47:00+03:00
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
ли чжэ мен
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037542568_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c402ee28436ad57d2e73cb87867ba338.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён."Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - сообщил он во время выступления в Вашингтон, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.Глава государства добавил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.
https://ria.ru/20250820/konfrontatsiya-2036437244.html
южная корея
кндр (северная корея)
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037542568_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d4c829fe675162b482a1fe8101984e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, кндр (северная корея), ли чжэ мен, вашингтон (штат)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Ли Чжэ Мен, Вашингтон (штат)
Президент Южной Кореи рассказал о совместном с США плане против КНДР

Ли Чжэ Мён: США, Япония и Южная Корея будут вместе отвечать на угрозы КНДР

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США, Япония и Южная Корея будут совместно отвечать на "ядерные и ракетные угрозы", якобы исходящие со стороны КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.
"Три страны будут совместно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - сообщил он во время выступления в Вашингтон, говоря о сотрудничестве Сеула, Вашингтона и Токио.
Глава государства добавил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Южная Корея лишь пытается спрятать конфронтацию, заявили в КНДР
20 августа, 08:48
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Ли Чжэ МенВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала