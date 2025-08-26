https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037581337.html

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025

Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 26.08.2025

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

