https://ria.ru/20250826/otnosheniya-2037581337.html
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T07:58:00+03:00
2025-08-26T07:58:00+03:00
2025-08-26T07:58:00+03:00
в мире
китай
пекин
вячеслав володин
си цзиньпин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015769686_0:135:2990:1817_1920x0_80_0_0_5aee96a91528a8a58432996e48ebe87c.jpg
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250826/druzhba-2037579721.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015769686_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_de8ede11e73f47e4a39e4bdfbbf58416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, вячеслав володин, си цзиньпин, россия
В мире, Китай, Пекин, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Россия
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая наиболее стабильными и зрелыми