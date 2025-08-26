Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 26.08.2025
07:58 26.08.2025
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. "Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
в мире, китай, пекин, вячеслав володин, си цзиньпин, россия
В мире, Китай, Пекин, Вячеслав Володин, Си Цзиньпин, Россия
Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая наиболее стабильными и зрелыми

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными среди крупных держав, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Во вторник в Пекине Си Цзиньпин встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Китай и Россия должны углублять дружбу, заявил Си Цзиньпин
В миреКитайПекинВячеслав ВолодинСи ЦзиньпинРоссия
 
 
