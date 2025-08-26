https://ria.ru/20250826/opasnost-2037755436.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.08.2025
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:26:00+03:00
2025-08-26T23:26:00+03:00
2025-08-26T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
вооруженные силы украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (коридор, кладовая, паркинг, подземный переход), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить "112".
краснодарский край
россия
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА