В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.08.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:51:00+03:00
2025-08-26T06:51:00+03:00
2025-08-26T06:51:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижнекамск ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
