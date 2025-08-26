https://ria.ru/20250826/ofis-2037703504.html

Солнцев и Карманов открыли в Оренбуржье офис Фонда культурных инициатив

Солнцев и Карманов открыли в Оренбуржье офис Фонда культурных инициатив - РИА Новости, 26.08.2025

Солнцев и Карманов открыли в Оренбуржье офис Фонда культурных инициатив

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов открыли в... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T16:42:00+03:00

2025-08-26T16:42:00+03:00

2025-08-26T16:42:00+03:00

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов открыли в Оренбургской области офис Фонда. "У регионального Президентского фонда культурных инициатив появился свой собственный дом. Сегодня вместе с Романом Кармановым, генеральным директором ПФКИ, осмотрели новое пространство. Это современная площадка, где, уверен, родится еще много творческих проектов оренбуржцев", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив стал 28-м в России и пятым в ПФО. За все время существования фонда победителями конкурсов ПФКИ стали 112 оренбуржцев. По словам Солнцева, гранты получили патриотические проекты: "Солдаты в белых халатах", "Чкаловские крепости на колесах". Развивать креативное пространство благодаря гранту будет оренбургский дизайнер Анна Советова. Он отметил, что приведенные примеры – это лишь малая часть проектов, которые получили поддержку и уже внедряются в Оренбуржье. "Надеемся и на дальнейшее всестороннее сотрудничество. В региональном офисе уже готовы давать индивидуальные консультации, помогать творческим командам реализовывать мечты и, главное, поддерживать их желание делать наш регион лучше и привлекательнее", – написал Солнцев.

https://ria.ru/20250823/orenburg-2037160936.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60