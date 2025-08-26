Солнцев и Карманов открыли в Оренбуржье офис Фонда культурных инициатив

https://ria.ru/20250826/ofis-2037703504.html
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов открыли в Оренбургской области офис Фонда. "У регионального Президентского фонда культурных инициатив появился свой собственный дом. Сегодня вместе с Романом Кармановым, генеральным директором ПФКИ, осмотрели новое пространство. Это современная площадка, где, уверен, родится еще много творческих проектов оренбуржцев", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив стал 28-м в России и пятым в ПФО. За все время существования фонда победителями конкурсов ПФКИ стали 112 оренбуржцев. По словам Солнцева, гранты получили патриотические проекты: "Солдаты в белых халатах", "Чкаловские крепости на колесах". Развивать креативное пространство благодаря гранту будет оренбургский дизайнер Анна Советова. Он отметил, что приведенные примеры – это лишь малая часть проектов, которые получили поддержку и уже внедряются в Оренбуржье. "Надеемся и на дальнейшее всестороннее сотрудничество. В региональном офисе уже готовы давать индивидуальные консультации, помогать творческим командам реализовывать мечты и, главное, поддерживать их желание делать наш регион лучше и привлекательнее", – написал Солнцев.
