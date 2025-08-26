https://ria.ru/20250826/obsuzhdenie-2037574716.html
Россия и Китай обсудят противодействие внешнему вмешательству
Россия и Китай обсудят противодействие внешнему вмешательству - РИА Новости, 26.08.2025
Россия и Китай обсудят противодействие внешнему вмешательству
Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и...
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации на десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей обсудят с парламентариями КНР вопросы противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, заявил первый зампред Госдумы, сопредседатель комиссии Иван Мельников. "Нам предстоит обсудить вопросы содействия развитию стратегического партнерства России и Китая, двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обменяться опытом в области противодействия санкциям и внешнему вмешательству, защиты итогов Второй мировой войны, а также расширения молодежных обменов", - сказал Мельников на заседании. Работу 10-го юбилейного заседания межпарламентской комиссии открыли в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Володин во главе парламентской делегации РФ с 25 августа посещает Китайскую Народную Республику с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи.
Россия и Китай обсудят противодействие внешнему вмешательству
Делегация РФ обсудит с КНР в Пекине противодействие внешнему вмешательству