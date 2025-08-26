https://ria.ru/20250826/obrazovanie-2037692516.html

Образовательные учреждения Удмуртии на 100% готовы к учебному году

УФА, 26 авг – РИА Новости. Образовательные учреждения Удмуртии полностью готовы к новому учебному году, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Готовность объектов образования к новому сезону и содержание школьных маршрутов обсудили на аппаратном совещании. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания уделил особое внимание готовности региона к новому учебному году. Все 1114 образовательных организаций республики прошли проверку и готовы принять детей. Основные дорожные работы на школьных маршрутах будут завершены на этой неделе", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, исполняющий обязанности министра образования и науки Удмуртии Елена Бусыгина доложила, что на сегодня все учебные заведения республики готовы принять учащихся и воспитанников. В 193 из них благоустроили территории, в 191 приобрели мебель, в 150 отремонтировали теплотрассы, в 79 - системы водоснабжения, в 56 – системы канализации. В 56 учреждениях появилась новая медтехника, в 50 образовательных организациях обновили оборудование для школьных столовых. Ремонты и модернизация в ряде учреждений прошли в рамках обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. Школы и сады оснастили системами видеонаблюдения и металлоискателями, следует из релиза. "28 и 29 августа у нас пройдут всероссийские учения по антитеррористической защищённости объектов образования. Целью является отработка действий сотрудников образовательных организаций и частных охранных предприятий при возникновении чрезвычайной ситуации. В мероприятии примут участие все образовательные организации Удмуртии", - приводятся слова Бусыгиной. Также перед началом учебного года, до 31 августа, во всех школах и детсадах пройдут комплексные проверки безопасности. Специалисты осмотрят здания и территорию, проверят работоспособность камер, тревожных кнопок и телефонов. С сотрудниками проведут инструктаж по действиям в нештатных ситуациях, отметила она. В пресс-службе добавили, что в ходе совещания Александр Бречалов акцентировал внимание и на безопасности школьных маршрутов. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова, основные дорожные работы на школьных маршрутах будут завершены на этой неделе. "Основные виды работ на региональных трассах – ямочный ремонт, планировка, восстановление покрытия с добавлением нового материала – будут завершены к началу учебного года, плановые работы продолжатся в течение сентября и октября. Кроме того, подрядчик планирует 100% повторное обновление разметки пешеходных переходов и дальнейшее обновление осевых линий дорожной разметки", - цитирует пресс-служба Таранова. Всего в Удмуртии 760 школьных маршрутов, их протяженность 982 километра. На их содержание в бюджете предусмотрена субсидия - более 176 миллионов рублей. Контракты на содержание дорог местного значения заключены во всех муниципальных образованиях. Кроме того, дороги к школам и детским садам включены в списки ремонтов. В 2025 году в республике обновляют 77 километров таких дорог. Работы идут на средства региональной субсидии и нацпроекта "Инфраструктура для жизни", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина, говорится в релизе пресс-службы главы Удмуртии.

