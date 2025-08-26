https://ria.ru/20250826/obraz-2037585622.html
Собянин рассказал, кто работает над его образом
Собянин рассказал, кто работает над его образом
Собянин рассказал, кто работает над его образом
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что над его образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что над его образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке. "Над моим образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке. Потому что за 45 лет чиновничьей жизни они мне успели надоесть", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос, работает ли над его образом стилист.
Собянин рассказал, кто работает над его образом
