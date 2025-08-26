https://ria.ru/20250826/obraz-2037585622.html

Собянин рассказал, кто работает над его образом

Собянин рассказал, кто работает над его образом - РИА Новости, 26.08.2025

Собянин рассказал, кто работает над его образом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что над его образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что над его образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке. "Над моим образом работает нежелание ходить в костюме и в галстуке. Потому что за 45 лет чиновничьей жизни они мне успели надоесть", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос, работает ли над его образом стилист.

