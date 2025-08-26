Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области
17:31 26.08.2025 (обновлено: 17:34 26.08.2025)
Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области
Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области - РИА Новости, 26.08.2025
Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области
Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хочу отметить хорошие темпы по дорожному строительству. К нормативу приведено 92,8% дорожной сети в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных дорог. В регионе реализуется важный проект Приморского кольца. Идет реконструкция разводного моста через реку Преголю", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Калининградской области успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Например, в рамках строительства культурного комплекса 12 июня, в День России, открылся филиал Третьяковской галереи. Работает также новый корпус музея мирового океана "Планета Океан". Создается университетский кампус "Кантиана" на базе Балтийского федерального университета имени Канта.
строительство, калининградская область, россия, марат хуснуллин, третьяковская галерея
Строительство, Калининградская область, Россия, Марат Хуснуллин, Третьяковская галерея
Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области

Хуснуллин: в Калининградской области привели в порядок более 90% дорог

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хочу отметить хорошие темпы по дорожному строительству. К нормативу приведено 92,8% дорожной сети в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных дорог. В регионе реализуется важный проект Приморского кольца. Идет реконструкция разводного моста через реку Преголю", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Калининградской области успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Например, в рамках строительства культурного комплекса 12 июня, в День России, открылся филиал Третьяковской галереи. Работает также новый корпус музея мирового океана "Планета Океан". Создается университетский кампус "Кантиана" на базе Балтийского федерального университета имени Канта.
