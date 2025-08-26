https://ria.ru/20250826/oblast-2037713731.html

Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области

26.08.2025

Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области

Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хочу отметить хорошие темпы по дорожному строительству. К нормативу приведено 92,8% дорожной сети в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных дорог. В регионе реализуется важный проект Приморского кольца. Идет реконструкция разводного моста через реку Преголю", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Калининградской области успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Например, в рамках строительства культурного комплекса 12 июня, в День России, открылся филиал Третьяковской галереи. Работает также новый корпус музея мирового океана "Планета Океан". Создается университетский кампус "Кантиана" на базе Балтийского федерального университета имени Канта.

калининградская область

россия

2025

Новости

