Хуснуллин рассказал о дорожном строительстве в Калининградской области
Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:31:00+03:00
2025-08-26T17:31:00+03:00
2025-08-26T17:34:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 90% дорожной сети, а также почти 60% региональных и более 85% федеральных дорог в Калининградской области приведено в порядок, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Хочу отметить хорошие темпы по дорожному строительству. К нормативу приведено 92,8% дорожной сети в городских агломерациях, 58,4% региональных дорог и 87,6% федеральных дорог. В регионе реализуется важный проект Приморского кольца. Идет реконструкция разводного моста через реку Преголю", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Калининградской области успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Например, в рамках строительства культурного комплекса 12 июня, в День России, открылся филиал Третьяковской галереи. Работает также новый корпус музея мирового океана "Планета Океан". Создается университетский кампус "Кантиана" на базе Балтийского федерального университета имени Канта.
