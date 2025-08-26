Рейтинг@Mail.ru
Залужный рассказал, где сосредоточена вся украинская военная наука - РИА Новости, 26.08.2025
13:30 26.08.2025
Залужный рассказал, где сосредоточена вся украинская военная наука
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России.
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. "Скажем честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там (в России – ред.)… Я говорю так, как я говорю. Пусть со мной спорят все, кто хотят. И вот, кстати, сейчас запрещено цитирование в научных работах российских наук. Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось", - сказал Залужный во время участия в подкасте "Новая украинская школа", видео которого опубликовано в YouTube. Он также добавил, что на Украине следует развивать военное образование, основываясь на существующем менталитете и религиозных предпочтениях и ни в коем случае не копировать британский или американский форматы. "Где Британия, где США, а где мы? Нам калифорнийский формат не подходит, потому что мы, украинцы, прожили тут, тут наши ментальные особенности", - подчеркнул Залужный.
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России.
"Скажем честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там (в России – ред.)… Я говорю так, как я говорю. Пусть со мной спорят все, кто хотят. И вот, кстати, сейчас запрещено цитирование в научных работах российских наук. Я не знаю, как тогда делать военную науку, не цитируя, потому что она вся там. К сожалению, так сложилось", - сказал Залужный во время участия в подкасте "Новая украинская школа", видео которого опубликовано в YouTube.
Он также добавил, что на Украине следует развивать военное образование, основываясь на существующем менталитете и религиозных предпочтениях и ни в коем случае не копировать британский или американский форматы. "Где Британия, где США, а где мы? Нам калифорнийский формат не подходит, потому что мы, украинцы, прожили тут, тут наши ментальные особенности", - подчеркнул Залужный.
