Выкручивать или срезать: миколог рассказала, как правильно собирать грибы

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 авг — РИА Новости. Карельский миколог поставила точку в непримиримом споре грибников: срезать или выкручивать белый гриб — не имеет абсолютно никакого значения. "Грибницу мы никоим образом не повреждаем, споры все равно сохраняются", — заявила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса Карельского научного центра РАН Ольга Предтеченская.Карельский научный центр РАН в эти дни принимает участие в научных мероприятиях, приуроченных к Десятилетию науки и технологий, которое было объявлено указом президента (2022-2031 гг.).По словам миколога, грибы появились за миллионы лет до возникновения человечества, да и переживут нас на миллионы лет. "Лось, который питается грибами, не умеет их выкручивать или срезать; а грибы как росли, так и будут расти", — добавила она.По ее словам, в Карелии в этом году был "относительно неплохой ранний слой так называемых колосовиков (трубчатые грибы, которые появляются в июне, когда колосится рожь). Между тем июль в Карелии был очень засушливый, и до сих пор осадков выпало мало."Как только сейчас пройдут хорошие дожди, грибы появятся в достаточно большом количестве. Тем более, уже сейчас мы видим существенный перепад между ночными и дневными температурами, а это тоже служит симуляцией для появления плодовых тел грибов", — отметила миколог, добавив, что "на сентябрь прогноз очень положительный, хотя грибы есть всегда, дело только в их количестве".На вопрос о том, появляются ли новые виды грибов, ученая рассказала о новых видах маленьких поганок. По ее словам, они интересны только для науки, а для населения не представляют ни малейшего интереса, поскольку не имеют пищевой ценности.

республика карелия

