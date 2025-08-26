https://ria.ru/20250826/natsproektstroj-2037614228.html

НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией

26.08.2025

Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания. "В Азербайджане специалисты 1520 Сигнал (входит в Нацпроектстрой) оснастили современной автоматикой участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией", - говорится в сообщении. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик - Азербайджанские железные дороги. "В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом "Нацпроектстрой" стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик - успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения", - приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции "Нацпроектстроя" Дмитрия Болотского. Болотский добавил, что цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку - Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час, грузовых – с 80 километров в час до 120 километров в час. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут. Участок Уджар-Гаджигабул протяженностью 122 километра не модернизировался более сорока лет, с 1980 года. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования. Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний "Нацпроектстроя". Всего с 2019 года компании "Нацпроектстроя" перевели на линии Баку - Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк-Кесик.

