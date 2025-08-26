Рейтинг@Mail.ru
НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/natsproektstroj-2037614228.html
НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией
НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией - РИА Новости, 26.08.2025
НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией
Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:39:00+03:00
2025-08-26T11:39:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания. "В Азербайджане специалисты 1520 Сигнал (входит в Нацпроектстрой) оснастили современной автоматикой участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией", - говорится в сообщении. Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик - Азербайджанские железные дороги. "В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом "Нацпроектстрой" стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик - успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения", - приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции "Нацпроектстроя" Дмитрия Болотского. Болотский добавил, что цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку - Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час, грузовых – с 80 километров в час до 120 километров в час. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут. Участок Уджар-Гаджигабул протяженностью 122 километра не модернизировался более сорока лет, с 1980 года. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования. Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний "Нацпроектстроя". Всего с 2019 года компании "Нацпроектстроя" перевели на линии Баку - Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк-Кесик.
https://ria.ru/20240827/poezda-1968633227.html
https://ria.ru/20241221/gruzoperevozki-1990605187.html
https://ria.ru/20250702/peskov-2026740765.html
баку
азербайджан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан, грузия
В мире, Баку, Азербайджан, Грузия
НПС завершил цифровизацию ж/д коридора между Азербайджаном и Грузией

"Нацпроектстрой" завершил цифровизацию участка железной дороги Баку- Беюк-Кесик

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская группа компаний "Нацпроектстрой" завершила цифровизацию участка железнодорожного коридора между Азербайджаном и Грузией, сообщила компания.
Азербайджане специалисты 1520 Сигнал (входит в Нацпроектстрой) оснастили современной автоматикой участок железной дороги Уджар-Гаджигабул. Тем самым завершилась цифровизация управления движением поездов на линии Баку – Беюк-Кесик, части международного транспортного коридора между Азербайджаном и Грузией", - говорится в сообщении.
Железная дорога в Армении - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Армянская "дочка" РЖД запустит поезда из Еревана в Тбилиси
27 августа 2024, 00:04
Проект реализован в партнерстве с компанией Rail Trans Service, заказчик - Азербайджанские железные дороги.
"В работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом "Нацпроектстрой" стремится создавать экосистему с местными партнерами: мы локализуем часть производства, создаем рабочие места. Цифровизация линии Баку – Беюк-Кесик - успешный пример такой международной кооперации. В результате проекта существенно вырастут скорость и эффективность перевозок на линии, повысится безопасность движения", - приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерции "Нацпроектстроя" Дмитрия Болотского.
Болотский добавил, что цифровизация позволит увеличить скорость движения пассажирских поездов на линии Баку - Беюк-Кесик со 100 километров в час до 140 километров в час, грузовых – с 80 километров в час до 120 километров в час. Интервал между поездами в перспективе сократится с 20 до 8 минут.
Участок Уджар-Гаджигабул протяженностью 122 километра не модернизировался более сорока лет, с 1980 года. В ходе проекта вместо устаревших релейных систем здесь внедрили современную цифровую автоматику. Теперь диспетчеры станций смогут дистанционно, через компьютер, переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять предотказные состояния оборудования.
Транспортно-логистический центр - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Посол Мустафаев рассказал о росте грузоперевозок по маршруту "Север — Юг"
21 декабря 2024, 15:06
Новая система будет управлять работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Производитель системы – азербайджанская компания Rail Trans Service, в основе разработки – российские цифровые решения компаний "Нацпроектстроя".
Всего с 2019 года компании "Нацпроектстроя" перевели на линии Баку - Беюк-Кесик в цифровой режим управления 711 стрелок и 27 станций, включая важнейшие узлы Гянджа, Евлах, Уджар и станцию стыкования токов Беюк-Кесик.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
2 июля, 14:34
 
В миреБакуАзербайджанГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала