Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
Религия
 
11:45 26.08.2025
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие - РИА Новости, 26.08.2025
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Белорусскую православную церковь (БПЦ) сохранять общее духовное наследие крестившего Русь князя Владимира. РИА Новости, 26.08.2025
религия
киев
днепр (река)
минск
русская православная церковь
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Белорусскую православную церковь (БПЦ) сохранять общее духовное наследие крестившего Русь князя Владимира. "Мы призваны также бережно хранить, как многоценное сокровище, тысячелетнее предание нашей Церкви: это общее духовное наследие, бережно собиравшееся поколениями наших предшественников со времен святого равноапостольного князя Владимира, чье мудрое и дальновидное решение сделало возможным судьбоносное событие Крещения Руси, связавшее духовными узами все восточнославянские народы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ) участникам торжеств по случаю 525-летия обретения Минской иконы Божией Матери и главе БПЦ митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину (Тупеко). Церковное предание, напомнил патриарх, связывает Минскую икону Богоматери со святым равноапостольным князем Владимиром, который привез ее из Корсуни в киевскую Десятинную церковь. Считается, что во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем икона была брошена в Днепр, и в 1500 году она была обретена на реке Свислочь, на которой стоит нынешний Минск.
киев
днепр (река)
минск
киев, днепр (река), минск, русская православная церковь
Религия, Киев, Днепр (река), Минск, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие

Патриарх Кирилл призвал БПЦ сохранять наследие крестившего Русь князя Владимира

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Белорусскую православную церковь (БПЦ) сохранять общее духовное наследие крестившего Русь князя Владимира.
"Мы призваны также бережно хранить, как многоценное сокровище, тысячелетнее предание нашей Церкви: это общее духовное наследие, бережно собиравшееся поколениями наших предшественников со времен святого равноапостольного князя Владимира, чье мудрое и дальновидное решение сделало возможным судьбоносное событие Крещения Руси, связавшее духовными узами все восточнославянские народы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ) участникам торжеств по случаю 525-летия обретения Минской иконы Божией Матери и главе БПЦ митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину (Тупеко).
Церковное предание, напомнил патриарх, связывает Минскую икону Богоматери со святым равноапостольным князем Владимиром, который привез ее из Корсуни в киевскую Десятинную церковь. Считается, что во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем икона была брошена в Днепр, и в 1500 году она была обретена на реке Свислочь, на которой стоит нынешний Минск.
РелигияКиевДнепр (река)МинскРусская православная церковь
 
 
