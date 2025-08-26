https://ria.ru/20250826/nasledie-2037616619.html
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие - РИА Новости, 26.08.2025
Патриарх Кирилл призвал Белорусскую церковь хранить общее духовное наследие
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Белорусскую православную церковь (БПЦ) сохранять общее духовное наследие крестившего Русь князя Владимира. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Белорусскую православную церковь (БПЦ) сохранять общее духовное наследие крестившего Русь князя Владимира. "Мы призваны также бережно хранить, как многоценное сокровище, тысячелетнее предание нашей Церкви: это общее духовное наследие, бережно собиравшееся поколениями наших предшественников со времен святого равноапостольного князя Владимира, чье мудрое и дальновидное решение сделало возможным судьбоносное событие Крещения Руси, связавшее духовными узами все восточнославянские народы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ) участникам торжеств по случаю 525-летия обретения Минской иконы Божией Матери и главе БПЦ митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину (Тупеко). Церковное предание, напомнил патриарх, связывает Минскую икону Богоматери со святым равноапостольным князем Владимиром, который привез ее из Корсуни в киевскую Десятинную церковь. Считается, что во время взятия Киева ханом Менгли-Гиреем икона была брошена в Днепр, и в 1500 году она была обретена на реке Свислочь, на которой стоит нынешний Минск.
