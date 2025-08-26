На турбазе в Дагестане нашли нарушения после массового отравления детей
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 26 авг - РИА Новости. Грубые санитарные нарушения выявлены в пищеблоке туристической базы в Дербентском районе Дагестана, с которого с пищевым отравлением были госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
В понедельник в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе произошло пищевое отравление. По данным ведомства, пострадали около 30 человек. Позже в правительстве Дагестана уточнили, что с симптомами кишечной инфекции были госпитализированы 20 человек, в том числе 17 детей, заболевания протекают в легкой и средней формах. В администрации района сообщили, что на турбазе отдыхала детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии, тренер и несколько родителей. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).
"Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан незамедлительно организован выезд противоэпидемической группы в очаг заболевания по месту пребывания детей – парк-отель "Рубас". Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке учреждения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, среди нарушений – отсутствие поточности (разделения произведственных процессов на "чистые" и "грязные"), товаросопроводительных документов на пищевую продукцию и медицинских книжек у персонала, а также антисанитарное состояние пищеблока.
Вместе с тем установлено, что группу детей 23 августа отвезли на экскурсию в туристическую базу "Остров Рафт" в Шамильском районе Дагестана. Там для них также организовали питание на пищеблоке, на котором выявлено полное отсутствие необходимого технологического режима приготовления блюд и набора помещений, отметили в сообщении.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, работа пищеблока парк-отеля "Рубас" и кафе "Остров Рафт" приостановлена. Специалисты проводят лабораторные исследования проб клинического материала от пострадавших, пищевой продукции, воды, персонала.