https://ria.ru/20250826/muzey-2037713897.html

Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии

Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии - РИА Новости, 26.08.2025

Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии

Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:46:00+03:00

2025-08-26T17:46:00+03:00

2025-08-26T17:46:00+03:00

музейные маршруты россии

фазиль искандер

кристина трубинова

бадра гунба

абхазия

сухум

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037712064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bda6e703f3bf6efbe05aaf9aef9d61be.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Первый международный проект программы Бахрушинского музея "Новый музей театра" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации, отметили в пресс-службе."Двадцать шестого августа 2025 года в Сухуме (Республика Абхазия) в присутствии президента Абхазии Бадры Гунбы генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова открыла Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера", - говорится в сообщении.Новый музей рассказывает историю Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера от 1980-х годов до наших дней. Экспозиция включает более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории, подчеркнули в театре."Новый музей в Сухуме — это пространство межкультурной коммуникации, встреч и памяти. Он стал символом прочной культурной связи между Абхазией и Россией, а также новым этапом в развитии нашей программы "Новый музей театра". Хочу отдельно выразить свою благодарность Бадре Зурабовичу за поддержку и доверие", — приводятся в сообщении слова Трубиновой.Кроме того, был воссоздан кабинет Фазиля Искандера с его пишущей машинкой. В экспозиции также представят личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя.

https://ria.ru/20250813/kultura-2035012988.html

абхазия

сухум

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фазиль искандер, кристина трубинова, бадра гунба, абхазия, сухум, россия