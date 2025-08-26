Рейтинг@Mail.ru
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
17:46 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/muzey-2037713897.html
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии - РИА Новости, 26.08.2025
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:46:00+03:00
2025-08-26T17:46:00+03:00
музейные маршруты россии
фазиль искандер
кристина трубинова
бадра гунба
абхазия
сухум
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037712064_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bda6e703f3bf6efbe05aaf9aef9d61be.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Первый международный проект программы Бахрушинского музея "Новый музей театра" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации, отметили в пресс-службе.&quot;Двадцать шестого августа 2025 года в Сухуме (Республика Абхазия) в присутствии президента Абхазии Бадры Гунбы генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова открыла Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера&quot;, - говорится в сообщении.Новый музей рассказывает историю Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера от 1980-х годов до наших дней. Экспозиция включает более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории, подчеркнули в театре.&quot;Новый музей в Сухуме — это пространство межкультурной коммуникации, встреч и памяти. Он стал символом прочной культурной связи между Абхазией и Россией, а также новым этапом в развитии нашей программы &quot;Новый музей театра&quot;. Хочу отдельно выразить свою благодарность Бадре Зурабовичу за поддержку и доверие&quot;, — приводятся в сообщении слова Трубиновой.Кроме того, был воссоздан кабинет Фазиля Искандера с его пишущей машинкой. В экспозиции также представят личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя.
https://ria.ru/20250813/kultura-2035012988.html
абхазия
сухум
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037712064_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_120aa46e3d2dedc956477c0adfb44d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фазиль искандер, кристина трубинова, бадра гунба, абхазия, сухум, россия
Музейные маршруты России, Фазиль Искандер, Кристина Трубинова, Бадра Гунба, Абхазия, Сухум, Россия
Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии

Бахрушинский музей открыл в Абхазии музей Русского театра драмы имени Искандера

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и президент Абхазии Барда Гумба на открытии Музея русского драмтеатра имени Искандера
Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и президент Абхазии Барда Гумба на открытии Музея русского драмтеатра имени Искандера - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Первый международный проект программы Бахрушинского музея "Новый музей театра" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации, отметили в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
«

"Двадцать шестого августа 2025 года в Сухуме (Республика Абхазия) в присутствии президента Абхазии Бадры Гунбы генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова открыла Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера", - говорится в сообщении.

Новый музей рассказывает историю Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера от 1980-х годов до наших дней. Экспозиция включает более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории, подчеркнули в театре.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
«

"Новый музей в Сухуме — это пространство межкультурной коммуникации, встреч и памяти. Он стал символом прочной культурной связи между Абхазией и Россией, а также новым этапом в развитии нашей программы "Новый музей театра". Хочу отдельно выразить свою благодарность Бадре Зурабовичу за поддержку и доверие", — приводятся в сообщении слова Трубиновой.

Кроме того, был воссоздан кабинет Фазиля Искандера с его пишущей машинкой. В экспозиции также представят личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя.
Выставка Бахрушинского театрального музея - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Музей Бахрушина и Минкультуры Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
13 августа, 14:20
 
Музейные маршруты РоссииФазиль ИскандерКристина ТрубиноваБадра ГунбаАбхазияСухумРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала