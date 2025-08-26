Кристина Трубинова открыла музей Русского театра имени Искандера в Абхазии
Бахрушинский музей открыл в Абхазии музей Русского театра драмы имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и президент Абхазии Барда Гумба на открытии Музея русского драмтеатра имени Искандера
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме открыла генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Первый международный проект программы Бахрушинского музея "Новый музей театра" реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации, отметили в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
"Двадцать шестого августа 2025 года в Сухуме (Республика Абхазия) в присутствии президента Абхазии Бадры Гунбы генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова открыла Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера", - говорится в сообщении.
Новый музей рассказывает историю Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера от 1980-х годов до наших дней. Экспозиция включает более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории, подчеркнули в театре.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Экспозиция Музея русского драмтеатра имени Искандера
"Новый музей в Сухуме — это пространство межкультурной коммуникации, встреч и памяти. Он стал символом прочной культурной связи между Абхазией и Россией, а также новым этапом в развитии нашей программы "Новый музей театра". Хочу отдельно выразить свою благодарность Бадре Зурабовичу за поддержку и доверие", — приводятся в сообщении слова Трубиновой.
Кроме того, был воссоздан кабинет Фазиля Искандера с его пишущей машинкой. В экспозиции также представят личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя.