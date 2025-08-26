Парк нового алтайского регоператора пополнился современными мусоровозами

Рейтинг@Mail.ru
14:30 26.08.2025
БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Парк нового регоператора по обращению с мусором, работающего в Рубцовской и Каменской зонах, пополнился 15 современными мусоровозами в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТКО-Сервис" приступил к модернизации своего автопарка. Первая партия из 15 современных мусоровозов общей стоимостью 171,6 миллиона рублей уже получена и готовится к выходу на маршруты в Рубцовской и Каменской зонах", - говорится в сообщении. В состав первой партии новой техники вошли 8 мусоровозов с боковой загрузкой, 6 – с задней загрузкой и 1 бункеровоз. "До конца текущего года планируется значительное расширение автопарка — приобретение ещё 16 единиц специализированной техники на общую сумму больше 165 миллионов рублей. В состав закупки войдут 2 бункеровоза, 2 мусоровоза с задней загрузкой и 12 мусоровозов с боковой загрузкой", – рассказал начальник отдела в области обращения с ТКО управления по жилищной политике и благоустройству минстроя Алтайского края Александр Козлов. Финансирование приобретения новой техники осуществляется за счет средств Алтайского краевого лизингового фонда, а также через программу льготного лизинга, реализуемую министерством природных ресурсов и экологии РФ. "С мая в качестве регионального оператора на территории Рубцовской и Каменской зон начал работу ООО "ТКО-Сервис". Зона ответственности нового регоператора охватывает 19 муниципальных образований", - отмечает пресс-служба.
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяНовые мусоровозы в Алтайском крае
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
Новые мусоровозы в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Парк нового регоператора по обращению с мусором, работающего в Рубцовской и Каменской зонах, пополнился 15 современными мусоровозами в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТКО-Сервис" приступил к модернизации своего автопарка. Первая партия из 15 современных мусоровозов общей стоимостью 171,6 миллиона рублей уже получена и готовится к выходу на маршруты в Рубцовской и Каменской зонах", - говорится в сообщении.
В состав первой партии новой техники вошли 8 мусоровозов с боковой загрузкой, 6 – с задней загрузкой и 1 бункеровоз.
"До конца текущего года планируется значительное расширение автопарка — приобретение ещё 16 единиц специализированной техники на общую сумму больше 165 миллионов рублей. В состав закупки войдут 2 бункеровоза, 2 мусоровоза с задней загрузкой и 12 мусоровозов с боковой загрузкой", – рассказал начальник отдела в области обращения с ТКО управления по жилищной политике и благоустройству минстроя Алтайского края Александр Козлов.
Финансирование приобретения новой техники осуществляется за счет средств Алтайского краевого лизингового фонда, а также через программу льготного лизинга, реализуемую министерством природных ресурсов и экологии РФ.
"С мая в качестве регионального оператора на территории Рубцовской и Каменской зон начал работу ООО "ТКО-Сервис". Зона ответственности нового регоператора охватывает 19 муниципальных образований", - отмечает пресс-служба.
