https://ria.ru/20250826/moskva-2037824948.html
Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве
Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве - РИА Новости, 27.08.2025
Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве
Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — РИА Новости, 27.08.2025
2025-08-26T16:46:00+03:00
2025-08-26T16:46:00+03:00
2025-08-27T11:51:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568910904_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_80a7b4a69bd6798b19e78a30321b4096.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для спортивных игр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. "На заседании президиума правительства Москвы приняли решение создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол", - написал Собянин. Он уточнил, что также было принято решение сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов.
https://ria.ru/20250822/sokolniki-2036980756.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568910904_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_63f632a97d62737c568007c974761da4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве
Собянин: Первые 11 круглогодичных спортивных площадок появятся в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для спортивных игр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.
"На заседании президиума правительства Москвы приняли решение создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол", - написал Собянин.
Он уточнил, что также было принято решение сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов.