Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве

Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве - РИА Новости, 27.08.2025

Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве

Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — РИА Новости, 27.08.2025

2025-08-26T16:46:00+03:00

2025-08-26T16:46:00+03:00

2025-08-27T11:51:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для спортивных игр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. "На заседании президиума правительства Москвы приняли решение создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол", - написал Собянин. Он уточнил, что также было принято решение сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов.

москва

2025

москва, сергей собянин