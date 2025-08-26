Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:46 26.08.2025 (обновлено: 11:51 27.08.2025)
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата появятся в Москве к зимнему сезону, зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для спортивных игр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. "На заседании президиума правительства Москвы приняли решение создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол", - написал Собянин. Он уточнил, что также было принято решение сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов.
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
"На заседании президиума правительства Москвы приняли решение создать к предстоящему зимнему сезону первые 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Зимой они будут работать как каток и хоккейная площадка, летом — как поля для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол", - написал Собянин.
Он уточнил, что также было принято решение сделать 15 мест отдыха у воды нового формата к следующему лету. Там будут раздевалки с душевыми, настилы с шезлонгами и лежаками, кафе и пикниковые зоны, детские и спортивные площадки, очищенный белый песок. В ряде случаев планируется установка летних бассейнов.
Парк Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Новые зоны отдыха появились возле пруда в парке "Сокольники"
22 августа, 14:15
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
