В Москве программист получил 15 лет за госизмену
15:16 26.08.2025
В Москве программист получил 15 лет за госизмену
В Москве программист получил 15 лет за госизмену
В Москве программист получил 15 лет за госизмену
Мосгорсуд приговорил столичного программиста к 15 годам лишения свободы за госизмену после перевода денег ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил столичного программиста к 15 годам лишения свободы за госизмену после перевода денег ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Московский городской суд вынес приговор в отношении программиста Сергея Ирина по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 5 миллионов рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в феврале 2022 года Ирин перевел 500 долларов на счет фонда, который собирает средства для закупки вооружения, боеприпасов, обмундирования и экипировки для подразделений ВСУ.
происшествия, россия, московский городской суд, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Вооруженные силы Украины
В Москве программист получил 15 лет за госизмену

Мосгорсуд приговорил программиста к 15 годам тюрьмы за перевод денег ВСУ

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил столичного программиста к 15 годам лишения свободы за госизмену после перевода денег ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Московский городской суд вынес приговор в отношении программиста Сергея Ирина по ст. 275 УК РФ (государственная измена)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 5 миллионов рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в феврале 2022 года Ирин перевел 500 долларов на счет фонда, который собирает средства для закупки вооружения, боеприпасов, обмундирования и экипировки для подразделений ВСУ.
