Более 56 тыс малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году
14:42 26.08.2025
Более 56 тыс малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году
Более 56 тыс малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году
Более 56 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 56 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 56 тысяч качелей, скамеек и других малых архитектурных форм (МАФ) установим в столице в этом году. Почти 10 тысяч единиц оборудования для ребят разных возрастов появятся на детских площадках - городки, различные виды качелей, горки, балансиры, песочницы, лазалки и другие элементы для игр и развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что на спортивных площадках установят более 3 тысяч тренажеров для различных групп мышц, воркаут-комплексов и других снарядов. На знаковых объектах, во дворах, на территориях образовательных учреждений и в других общественных пространствах разместят скамейки разного дизайна, шезлонги, перголы и урны. Всего с 2022 года в рамках благоустройства на объектах префектур административных округов специалисты установили 189,2 тысячи МАФ.
Более 56 тыс малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 56 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 56 тысяч качелей, скамеек и других малых архитектурных форм (МАФ) установим в столице в этом году. Почти 10 тысяч единиц оборудования для ребят разных возрастов появятся на детских площадках - городки, различные виды качелей, горки, балансиры, песочницы, лазалки и другие элементы для игр и развития", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на спортивных площадках установят более 3 тысяч тренажеров для различных групп мышц, воркаут-комплексов и других снарядов. На знаковых объектах, во дворах, на территориях образовательных учреждений и в других общественных пространствах разместят скамейки разного дизайна, шезлонги, перголы и урны. Всего с 2022 года в рамках благоустройства на объектах префектур административных округов специалисты установили 189,2 тысячи МАФ.
