26.08.2025
08:54 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной
Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной
Москва не планирует менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
москва
украина
сергей собянин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва не планирует менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Вы же читаете, что президент говорит: украинский народ – это братский народ. То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что то же самое касается советских названий. "Многие помнят историю о попытках переименования станции метро "Войковская". Она же в честь цареубийцы (Петра) Войкова. Помните, что из этого получилось? Большинство москвичей сказали: "Да нам вообще всё равно, кто был Войков. Мы просто выросли на улице Войковской. Это звук такой, к которому мы привыкли исторически. Ничего не собираемся переименовать". Слава богу, у нас есть система голосования, которая называется "Активный гражданин", где очень просто выясняются эти вопросы", - сказал Собянин. "Что касается меня, ну, когда мне совсем делать нечего будет, я начну топить за переименования. А пока мне без этого хватает проблем и задач", - резюмировал мэр.
москва
украина
москва, украина, сергей собянин
Москва, Украина, Сергей Собянин
Киевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва не планирует менять названия улиц и других городских объектов, связанных с Украиной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вы же читаете, что президент говорит: украинский народ – это братский народ. То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос.
Он также отметил, что то же самое касается советских названий.
"Многие помнят историю о попытках переименования станции метро "Войковская". Она же в честь цареубийцы (Петра) Войкова. Помните, что из этого получилось? Большинство москвичей сказали: "Да нам вообще всё равно, кто был Войков. Мы просто выросли на улице Войковской. Это звук такой, к которому мы привыкли исторически. Ничего не собираемся переименовать". Слава богу, у нас есть система голосования, которая называется "Активный гражданин", где очень просто выясняются эти вопросы", - сказал Собянин.
"Что касается меня, ну, когда мне совсем делать нечего будет, я начну топить за переименования. А пока мне без этого хватает проблем и задач", - резюмировал мэр.
Москва Украина Сергей Собянин
 
 
