Собянин рассказал об увеличении количества пляжных мест в Москве

Собянин рассказал об увеличении количества пляжных мест в Москве - РИА Новости, 26.08.2025

Собянин рассказал об увеличении количества пляжных мест в Москве

Пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Наша задача - чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Появляются новые проекты. Пионерский пруд в Парке Горького - в котором теперь есть специальная очистка. Разрешено купание, можно загорать. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Он отметил, что параллельно с очисткой, рекультивацией прудов решено создать программу искусственных водоемов. Целый пляжный город построен на "Острове мечты". Аналогичный проект, еще больше в несколько раз, планируется в Мневниковской пойме, добавил мэр. По словам Собянина, это будет самый крупный в мире проект с точки зрения открытых бассейнов, а в районе Северного речного вокзала бассейны уже экономически окупили себя.

москва, сочи, мневниковская пойма, сергей собянин, северный речной вокзал