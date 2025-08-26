https://ria.ru/20250826/moshenichestvo-2037570717.html

Названа самая популярная схема мошенничества перед 1 сентября

Названа самая популярная схема мошенничества перед 1 сентября

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается "сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции" и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось", - раскрыли суть схемы специалисты. Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить "приложение банка" якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное. Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги, добавили эксперты. Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. "В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить", - рассказывают в компании. Там предупреждают, что ссылка оказывается фишинговой, и с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на "Госуслугах", к банковскому приложению и так далее. Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе - это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат. "Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через "Госуслуги", - поясняют специалисты.

