Моор возглавил команду наставников "Боевого кадрового резерва"
Тюменская область
 
14:58 26.08.2025
Моор возглавил команду наставников "Боевого кадрового резерва"
ТЮМЕНЬ, 26 авг - РИА Новости. Команду наставников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", участниками которого стали 34 ветерана специальной военной операции, возглавил глава региона Александр Моор, сообщается на сайте облправительства. "Губернатор Тюменской области Александр Моор возглавит команду наставников для участников регионального образовательного проекта для героев специальной военной операции "Боевой кадровый резерв". Об этом он заявил на подведении итогов первого образовательного модуля", - говорится в сообщении. Отбор участников специальной военной операции в проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", который является региональным аналогом президентской программы "Время героев", проходил с февраля этого года, в результате тщательного отбора и тестирования к обучению в первом потоке приступили 34 ветерана, в том числе три женщины. На встрече с ветеранами СВО Моор сообщил, что готов с участниками проекта встречаться после прохождения ими каждого образовательного модуля, чтобы получить обратную связь, узнать, что реализуется успешно, а над какими аспектами стоит еще поработать. "Если я стану наставником для кого-то одного из вас, это будет несправедливо. Поэтому после каждого модуля мы будем проводить подобные неформальные встречи. С большим удовольствием поделюсь своим профессиональным и жизненным опытом. Всегда будьте открыты для новых знаний", – цитирует слова губернатора его пресс-служба. Отмечается, что первый модуль был посвящен государственному управлению. За 11 дней первого образовательного модуля прошло 20 лекций, а также 9 практических занятий и 10 творческих вечеров. Спикерами стали ведущие эксперты Высшей школы управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Тюменского государственного университета, а также представители региональных органов власти. По итогам первого модуля было проведено тестирование, которое показало, что уровень знаний участников увеличился на 33 процента. Каждый набрал свыше 75 баллов. Ранее губернатор заявлял, что главная цель проекта - дать землякам, которые в боевых условиях делом доказали свою преданность Родине, возможность получить современные управленческие навыки и проявить свои лучшие качества в мирной жизни. Те, кто успешно пройдут все испытания, смогут построить карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.
