Молдавия потеряла суверенитет из-за долгов перед ЕС, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Молдавия не может считаться независимым государством, страна погрязла в долгах перед Евросоюзом, а власти страны ради вступления в ЕС готовы даже стать частью Румынии, заявила депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. "По конституции мы независимы, суверенны и нейтральны уже 34 года. О какой независимости можно говорить, когда страна в долгах и зависит от Брюсселя и Европы? Какой суверенитет, если только за несколько месяцев до выборов власти перестали кричать о необходимости объединиться с Румынией, что молдавский язык — это румынский, и что большая часть населения страны — румыны, хотя перепись показывает обратное", - заявила Апостолова журналистам, указывая на стремление властей республики стать частью ЕС любой ценой, даже путем слияния с другим государством. По ее словам, нейтралитет Молдавии тоже под вопросом. Сами жители страны хотят мира, как внутри страны - с Гагаузией и Приднестровьем, так и с соседями, однако власти страны продолжают вооружаться, не объясняя причин. "Мы ни в коем случае не хотим идти по пути Украины, наоборот, хотим, чтобы мир наступил быстрее, включая Украину. Мы не хотим деления на "своих" и "чужих", на национальности, мы не хотим разрушительной политики. Сегодня никто уже не скрывает, что правительственная партия "Действие и солидарность" настраивает народ против себя", - добавила Апостолова. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

