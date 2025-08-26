https://ria.ru/20250826/moldavija-2037617693.html

Все молдавские госучреждения захвачены, считают в оппозиции

Все молдавские госучреждения захвачены, считают в оппозиции - РИА Новости, 26.08.2025

Все молдавские госучреждения захвачены, считают в оппозиции

Все государственные учреждения в Молдавии принимают решения под давлением со стороны президента, утверждает лидер входящей в оппозиционной блок "Победа" партии... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T11:51:00+03:00

2025-08-26T11:51:00+03:00

2025-08-26T11:51:00+03:00

в мире

молдавия

сша

алексей лунгу

дональд трамп

илон маск

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_bbe17220cce3182cffcddb9eb5a89959.jpg

КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Все государственные учреждения в Молдавии принимают решения под давлением со стороны президента, утверждает лидер входящей в оппозиционной блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Все государственные институты в нашей стране захвачены. И если бы их контролировали умные, образованные люди, это было бы одно. Но, к сожалению, они оказались в руках недалёких людей, которые лишь читают по бумажке то, что им диктуют из администрации президента", - заявил Лунгу журналистам. Он выразил сожаление, что под давлением оказалась и центральная избирательная комиссия. Лунгу настаивает, что этот орган не может считаться независимым и непредвзятым, поскольку он получал финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID). "Центральную избирательную комиссию необходимо распустить и привлечь к уголовной ответственности. Ведь даже президент США Дональд Трамп говорил, что USAID является преступной группировкой. А у нас именно от этой структуры ЦИК получал финансирование", - утверждает Лунгу. Ранее РИА Новости, анализируя базы общедоступных программ USAID, обнаружило, что Агентство США по международному развитию потратило более 120 тысяч долларов на финансирование кампании по мобилизации избирателей во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, потенциально способствуя победе президента Санду во втором туре. Согласно данным с сайта правительства США USAspending.gov, который отслеживает федеральные расходы, в 2024 году USAID выделило грант в размере 124,2 тысячи долларов молдавской неправительственной организации Klumea в рамках своей инициативы по повышению устойчивости Молдавии. Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.

https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037608937.html

https://ria.ru/20250825/moldavija-2037554547.html

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, алексей лунгу, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша