https://ria.ru/20250826/mogilev-2037709911.html

Молодежный форум Союзного государства состоится в Могилеве

Молодежный форум Союзного государства состоится в Могилеве

2025-08-26T17:15:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Молодежный форум Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти" состоится в белорусском городе Могилев с 5 по 8 сентября, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России. В мероприятиях примут участие депутаты Парламентского Собрания, члены Молодежной палаты при Парламентском Собрании, молодежных палат при парламентах Беларуси и России, молодые историки, а также представители молодежных организаций и научного сообщества двух стран. Отмечается, что форум проводится в целях укрепления дружбы между молодежью. Его главные задачи – воспитание патриотизма, сохранение общей исторической памяти и обсуждение вопросов реализации совместной молодежной политики. Во время форума участники выстроят диалог с активной молодежью для выработки согласованных подходов в патриотическом воспитании, гармонизации законодательства и разработки стратегии развития молодежной политики Союзного государства. В рамках форума состоятся пленарное заседание и три тематических секции: "Историческое наследие Победы в Великой Отечественной войне как важнейший фактор патриотического воспитания молодежи"; "Вклад народов Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне"; "Молодежная политика Союзного государства: от модели к практике". Также в дни форума пройдут XVIII фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", выставка – мастер-класс "Народные художественные промыслы как важнейший элемент сохранения национального самосознания", встречи молодежи с политическими и общественными деятелями. Кроме того, в дни форума будут проведены заседание комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти и заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

