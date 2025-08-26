Мерц усомнился, что удар Израиля по больнице был направлен на журналистов
Мерц усомнился в целенаправленном нападении Израиля на журналистов в Газе
© AP Photo / Michael KappelerФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Kappeler
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц усомнился в том, что удар Израиля по больнице "Насер" в секторе Газа был целенаправленным нападением на журналистов.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что пять журналистов погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы "Насер" на юге сектора Газа. По данным властей палестинского полуэксклава, в общей сложности жертвами обстрела стали 20 человек. Двое из погибших журналистов, Марьям Абу Дикка и Мухаммед Саляма, сотрудничали на внештатной основе с РИА Новости.
"На данный момент я не считаю, что это было целенаправленное нападение на журналистов. Однако израильская армия и израильское правительство пообещали начать всестороннее расследование этого инцидента. Я хотел бы дождаться результатов, прежде чем выносить окончательное решение", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером в Берлине. Трансляция велась на странице правительства ФРГ.
Мерц назвал это последствиями решения, которое было принято израильским правительством почти две недели назад.
"Мы вынуждены опасаться, что по мере продвижения израильской армии в ближайшие дни и недели мы чаще будем видеть подобное", - добавил он, назвав действия Израиля "неприемлемыми".
В понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что не менее 20 человек погибли, 50 получили ранения после удара по больнице "Насер". По сведениям ВОЗ, удару подверглось главное здание больницы, в котором размещаются отделение неотложной помощи, стационарное отделение и хирургическое отделение. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркнул, что безразличие и бездействие международного сообщества на фоне атак Израиля в секторе Газа шокируют.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.