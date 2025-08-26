Рейтинг@Mail.ru
Более 100 заявок подали на участие в премии медиков Московской области
14:32 26.08.2025
Более 100 заявок подали на участие в премии медиков Московской области
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 100 заявок подал средний медицинский персонал в Московской области на участие в премии "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Победители получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. "Проведение профессиональной премии среди среднего медицинского персонала позволяет нам поддержать работников и отметить их профессионализм. Сейчас прием заявок на участие уже завершился. Всего было подано более 100 заявок. Экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ уже 1 сентября", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Участникам необходимо будет пройти оценочные процедуры, включающие теоретическую и практическую части, и решить ситуационные задачи. Итоги премии подведут в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 100 заявок подал средний медицинский персонал в Московской области на участие в премии "Подмосковный фельдшер" и "Подмосковная медсестра/медбрат", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Победители получат денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
"Проведение профессиональной премии среди среднего медицинского персонала позволяет нам поддержать работников и отметить их профессионализм. Сейчас прием заявок на участие уже завершился. Всего было подано более 100 заявок. Экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ уже 1 сентября", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Участникам необходимо будет пройти оценочные процедуры, включающие теоретическую и практическую части, и решить ситуационные задачи. Итоги премии подведут в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.
