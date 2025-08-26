https://ria.ru/20250826/mask-2037570583.html

Маск высказался о нелегитимных правительствах

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает незаконным любое правительство, действующее против своего народа. "Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, нелегитимно", — написал он в соцсети X.В начале июля Маск объявил о намерении создать в США третью партию, которую он назвал "Америка", а затем официально подал документы на ее регистрацию. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что миллиардер пока откладывает эти планы, чтобы сосредоточиться на своих компаниях и не отталкивать влиятельных республиканцев. Маск ответил на это, что ничего из публикаций WSJ не стоит принимать за истину.

