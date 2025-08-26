https://ria.ru/20250826/mask-2037570583.html
Маск высказался о нелегитимных правительствах
Маск высказался о нелегитимных правительствах - РИА Новости, 26.08.2025
Маск высказался о нелегитимных правительствах
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает незаконным любое правительство, действующее против своего народа. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:59:00+03:00
2025-08-26T03:59:00+03:00
2025-08-26T15:13:00+03:00
в мире
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637647_72:0:2761:1513_1920x0_80_0_0_26c303373de372e96d2df513f20d8d20.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает незаконным любое правительство, действующее против своего народа. "Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, нелегитимно", — написал он в соцсети X.В начале июля Маск объявил о намерении создать в США третью партию, которую он назвал "Америка", а затем официально подал документы на ее регистрацию. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что миллиардер пока откладывает эти планы, чтобы сосредоточиться на своих компаниях и не отталкивать влиятельных республиканцев. Маск ответил на это, что ничего из публикаций WSJ не стоит принимать за истину.
https://ria.ru/20250825/mask-2037556607.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037637647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_356a364ef08289daeb88b76a0de65c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск
Маск высказался о нелегитимных правительствах
Маск: любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает незаконным любое правительство, действующее против своего народа.
"Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, нелегитимно", — написал он в соцсети X
.
В начале июля Маск объявил о намерении создать в США третью партию, которую он назвал "Америка", а затем официально подал документы на ее регистрацию. На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что миллиардер пока откладывает эти планы, чтобы сосредоточиться на своих компаниях и не отталкивать влиятельных республиканцев.
Маск ответил на это, что ничего из публикаций WSJ не стоит принимать за истину.