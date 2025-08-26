Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/lavrov-2037655593.html
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО - РИА Новости, 26.08.2025
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО
Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:00:00+03:00
2025-08-26T14:00:00+03:00
общество
сергей лавров
анатолий торкунов
мгимо
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575231156_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_26cbe7926d3a4f693f6935f0c1cd8fd9.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО. "Было много случаев. Про все не расскажешь. Но среди прочих интересных моментов в нашей студенческой жизни выделю традиционные вечера нашего курса, всегда сопровождавшиеся "капустником". Они были главным событием этих вечеров. Их ждали с нетерпением. Мы их сценарии писали коллективно. В этой работе активно участвовал в том числе (ректор МГИМО - ред.) Анатолий Торкунов, еще несколько наших товарищей, которые все живы. Дай Бог им здоровья", - сказал Лавров в документальном фильме ВГТРК, посвященном 75-летию Торкунова. По словам министра, он и его товарищи по университету перепробовали немало сюжетов для своих представлений во время учебы, но также продолжили поддерживать эту традицию уже после выпуска. Так, они переделали для представлений в шуточной форме "Трех мушкетеров", "Евгения Онегина", "Горе от ума" и ряд других известных пьес. "Эту традицию мы бережно лелеяли. У нас есть записи всех наших "капустников". Кто-то, по-моему, занимался их оцифровкой. Надо проверить", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250824/putin-2037308904.html
https://ria.ru/20250824/intervyu-2037308097.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575231156_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e51782772a75e9b7b0d6ee0d1fef0d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей лавров, анатолий торкунов, мгимо, вгтрк
Общество, Сергей Лавров, Анатолий Торкунов, МГИМО, ВГТРК
Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО

Лавров: капустники были главным событием творческих вечеров в МГИМО

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО.
"Было много случаев. Про все не расскажешь. Но среди прочих интересных моментов в нашей студенческой жизни выделю традиционные вечера нашего курса, всегда сопровождавшиеся "капустником". Они были главным событием этих вечеров. Их ждали с нетерпением. Мы их сценарии писали коллективно. В этой работе активно участвовал в том числе (ректор МГИМО - ред.) Анатолий Торкунов, еще несколько наших товарищей, которые все живы. Дай Бог им здоровья", - сказал Лавров в документальном фильме ВГТРК, посвященном 75-летию Торкунова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров объяснил, почему Путин не может встретиться с Зеленским
24 августа, 16:36
По словам министра, он и его товарищи по университету перепробовали немало сюжетов для своих представлений во время учебы, но также продолжили поддерживать эту традицию уже после выпуска. Так, они переделали для представлений в шуточной форме "Трех мушкетеров", "Евгения Онегина", "Горе от ума" и ряд других известных пьес.
"Эту традицию мы бережно лелеяли. У нас есть записи всех наших "капустников". Кто-то, по-моему, занимался их оцифровкой. Надо проверить", - отметил Лавров.
Полная запись интервью Лаврова американскому телеканалу NBC - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Статус Зеленского, вопрос территорий и цели России. Лавров дал интервью NBC
24 августа, 16:29
 
ОбществоСергей ЛавровАнатолий ТоркуновМГИМОВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала