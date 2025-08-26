https://ria.ru/20250826/lavrov-2037655593.html

Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО

Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО - РИА Новости, 26.08.2025

Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО

Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО. "Было много случаев. Про все не расскажешь. Но среди прочих интересных моментов в нашей студенческой жизни выделю традиционные вечера нашего курса, всегда сопровождавшиеся "капустником". Они были главным событием этих вечеров. Их ждали с нетерпением. Мы их сценарии писали коллективно. В этой работе активно участвовал в том числе (ректор МГИМО - ред.) Анатолий Торкунов, еще несколько наших товарищей, которые все живы. Дай Бог им здоровья", - сказал Лавров в документальном фильме ВГТРК, посвященном 75-летию Торкунова. По словам министра, он и его товарищи по университету перепробовали немало сюжетов для своих представлений во время учебы, но также продолжили поддерживать эту традицию уже после выпуска. Так, они переделали для представлений в шуточной форме "Трех мушкетеров", "Евгения Онегина", "Горе от ума" и ряд других известных пьес. "Эту традицию мы бережно лелеяли. У нас есть записи всех наших "капустников". Кто-то, по-моему, занимался их оцифровкой. Надо проверить", - отметил Лавров.

