Лавров рассказал о творческих вечерах с товарищами по МГИМО
Лавров: капустники были главным событием творческих вечеров в МГИМО
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Глава МИР России Сергей Лавров рассказал о творческих вечерах со своими товарищами по учебе, продолжившихся и после выпуска из МГИМО.
"Было много случаев. Про все не расскажешь. Но среди прочих интересных моментов в нашей студенческой жизни выделю традиционные вечера нашего курса, всегда сопровождавшиеся "капустником". Они были главным событием этих вечеров. Их ждали с нетерпением. Мы их сценарии писали коллективно. В этой работе активно участвовал в том числе (ректор МГИМО - ред.) Анатолий Торкунов, еще несколько наших товарищей, которые все живы. Дай Бог им здоровья", - сказал Лавров в документальном фильме ВГТРК, посвященном 75-летию Торкунова.
По словам министра, он и его товарищи по университету перепробовали немало сюжетов для своих представлений во время учебы, но также продолжили поддерживать эту традицию уже после выпуска. Так, они переделали для представлений в шуточной форме "Трех мушкетеров", "Евгения Онегина", "Горе от ума" и ряд других известных пьес.
"Эту традицию мы бережно лелеяли. У нас есть записи всех наших "капустников". Кто-то, по-моему, занимался их оцифровкой. Надо проверить", - отметил Лавров.