Квест в Сергиевом Посаде собрал 250 участников "Активного долголетия"

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Областной квест "Тайное золото Посадского скита", который состоялся в городском парке Сергиева Посада "Скитские пруды" собрал 250 участников проекта "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Квест организован комплексным центром "Сергиево-Посадский". Утром участников встречали по традиционному русскому обычаю: с ароматным караваем, песнями и танцами. В парке проходили творческие мастер-классы, где все желающие могли научиться плести из джута и создавать авторские броши. Кроме того, посетили имели возможность посмотреть выставку деревянных игрушек. "Квест стал не только испытанием для ума, но и настоящим праздником дружбы, творчества и активного образа жизни. Проект "Активное долголетие" объединяет людей разных возрастов и профессий. Мы стремимся создать пространство, где каждый сможет развиваться, учиться новому и находить друзей", — приводит пресс-служба слова директора комплексного центра "Сергиево-Посадский" Ольга Кондратьева. По ее мнению, такие мероприятия помогают не только поддерживать физическую активность, но и обогащать духовную жизнь. Кондратьева поблагодарила гостей за энтузиазм и позитивный настрой.
