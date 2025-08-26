https://ria.ru/20250826/kurjanin-2037656104.html

Житель Суджи рассказал, как в плену кормили людей напоказ западной прессе

Житель Суджи рассказал, как в плену кормили людей напоказ западной прессе - РИА Новости, 26.08.2025

Житель Суджи рассказал, как в плену кормили людей напоказ западной прессе

Вернувшийся из украинского плена житель Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, что его и других удерживаемых в плену курян кормили бутербродами и обедами, РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:03:00+03:00

2025-08-26T14:03:00+03:00

2025-08-26T14:04:00+03:00

суджа

курская область

украина

александр хинштейн

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005439051_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_08f5b12506933b7cf82606acadc8a774.jpg

КУРСК, 26 авг – РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена житель Суджи Илья Белокрылов рассказал РИА Новости, что его и других удерживаемых в плену курян кормили бутербродами и обедами, пока в пункте размещения находились журналисты из разных стран, а также много допрашивали перед видеокамерами. "Первоначально там слетелись все корреспонденты, со всего мира там были. Кормили бутербродами. Колбаску, всё такое. Ну, по-человечески, более-менее, чаёк, всё вот это, обед, пока были журналисты", – заявил он. Илья – один из восьми жителей Курской области, о возвращении которых вместе со 146 российскими военнослужащими с подконтрольной киевскому режиму территории Минобороны сообщило 24 августа. "СБУ месяц нас, как говорится, 120 человек, месяц они по кабинетам растаскивали нас, под кинокамеру, под запись, всё под запись, всё пытали… Видели ли вы военных? Но я честно говорил: как военных не видать, если война идет. Я по Судже иду, ну как я не увижу военных? Видели ли машины военные? Ну, вот месяц они нас прессовали", – добавил мужчина. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в понедельник, что навестил возвращенных с Украины жителей Суджи. По его словам, суджане рассказали, что в плену их плохо кормили. "Как и обещал, навестил наших суджан, которые ночью вернулись на родную землю из украинского плена... На территорию другого государства их увезли 1 февраля. Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на родине они никому не нужны", – заметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240825/plennye-1968323222.html

https://ria.ru/20250314/kadyrov-2005025649.html

суджа

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджа, курская область, украина, александр хинштейн, служба безопасности украины