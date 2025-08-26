Убежавшего в лес исполнителя теракта в "Крокусе" снимали с дерева

https://ria.ru/20250826/krokus-2037615690.html

Погоня за одним из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" закончилась тем, что его пришлось снимать с дерева, следует из свидетельских показаний в суде. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Погоня за одним из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" закончилась тем, что его пришлось снимать с дерева, следует из свидетельских показаний в суде."Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел", — сказал РИА Новости один из участников процесса.Накануне в суде выступили сотрудники ДПС, которые преследовали исполнителей теракта. Они рассказали, как гнались за машиной и стреляли по колесам. В результате преступники выехали на встречную полосу и врезались в другой автомобиль, а потом убежали в разные стороны в лес.Второй западный окружной военный суд с 4 августа рассматривает дело о теракте в "Крокус Сити Холле" по существу. Процесс, проходящий в здании Мосгорсуда, закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность его участников.На скамье подсудимых 19 человек: 13 из них обвиняют непосредственно в терроризме, остальных — в содействии террористической деятельности.Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям и подожгли концертный зал. Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Ущерб оценивается в 5,7 миллиарда рублей.Как установил СК, преступление было совершено в интересах руководства Украины. Киевский режим хотел дестабилизировать политическую ситуацию в России.

