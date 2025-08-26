Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание.
"Мы только что у заместителя представителя, заместителя председателя правительств Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году. И в целом можно сказать, что система образования готова к началу учебного года", - сказал Кравцов в ходе собрания.
Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в министерстве просвещения России.
Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направили в регионы.