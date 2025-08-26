https://ria.ru/20250826/kravtsov-2037630385.html

Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов

26.08.2025

Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов

Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание."Мы только что у заместителя представителя, заместителя председателя правительств Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году. И в целом можно сказать, что система образования готова к началу учебного года", - сказал Кравцов в ходе собрания.Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в министерстве просвещения России.Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направили в регионы.

