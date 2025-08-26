Рейтинг@Mail.ru
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов - РИА Новости, 26.08.2025
12:26 26.08.2025 (обновлено: 16:33 26.08.2025)
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов - РИА Новости, 26.08.2025
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов
Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание."Мы только что у заместителя представителя, заместителя председателя правительств Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году. И в целом можно сказать, что система образования готова к началу учебного года", - сказал Кравцов в ходе собрания.Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в министерстве просвещения России.Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направили в регионы.
2025
россия, сергей кравцов, общество
Россия, Сергей Кравцов, Общество
Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов

Кравцов заявил о готовности российской системы образования к учебному году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит XII Общероссийское родительское собрание.
«
"Мы только что у заместителя представителя, заместителя председателя правительств Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году. И в целом можно сказать, что система образования готова к началу учебного года", - сказал Кравцов в ходе собрания.
Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в министерстве просвещения России.
Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направили в регионы.
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным
В Госдуме предложили сделать горячее питание в школах бесплатным
РоссияСергей КравцовОбщество
 
 
