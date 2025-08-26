https://ria.ru/20250826/kotelnye-2037751165.html

Работа по строительству новых котельных усилена в Ярославской области

2025-08-26T22:42:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Работа по строительству новых котельных усилена в Ярославской области, в 2025 году возведут 30 объектов, и это рекордное число для региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, вопрос о подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов рассмотрели на заседании правительства региона, которое провел Евраев. "За последние годы значительно усилили работу по строительству новых котельных, модернизации сетей и коммунального оборудования. На базе Центра управления ЖКК создали материально-технический резерв. В него вошли три мобильные котельные и 18 дизель-генераторов для экстренных случаев", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области. По словам главы региона, муниципальные объекты теплоснабжения консолидированы на базе "Яроблводоканала". С 2024 года туда передали 162 котельные из 11 округов и выделили субсидию в размере более 55 миллионов рублей. С 1 января пройдет передача объектов по Рыбинску и Гаврилов-Яму. Это позволит выстроить единую систему управления и повысить надежность теплоснабжения, сказал губернатор. "Продолжается строительство новых котельных. В этом году возводим 30 объектов – это рекордная цифра для региона", - подчеркнул Евраев. Глава региона поручил до 5 сентября составить перечень территорий, где есть условия для подключения котельных к газу. В частности, будет разработана проектно-сметная документация для объектов в Октябрьском поселении Некоузского округа. Также Михаил Евраев поставил задачу: до 15 ноября все округа должны получить паспорта готовности.

