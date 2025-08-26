Рейтинг@Mail.ru
Посольство России объяснило проблемы с работой консульства в Кишиневе
14:10 26.08.2025 (обновлено: 14:11 26.08.2025)
Посольство России объяснило проблемы с работой консульства в Кишиневе
Консульство России в Кишиневе не может оформлять документы для российских граждан из-за отсутствия бланков, получить которые мешают власти Молдавии, сообщила во РИА Новости, 26.08.2025
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Консульство России в Кишиневе не может оформлять документы для российских граждан из-за отсутствия бланков, получить которые мешают власти Молдавии, сообщила во вторник пресс-служба российского посольства. Посольство России сообщило, что получает многочисленные жалобы от граждан из-за задержки сроков исполнения консульских услуг, в том числе изготовления и выдачи заграничных паспортов. "Единственным источником данной проблемы выступает молдавская сторона, которая уже несколько месяцев безосновательно препятствует доставке соответствующих бланков дипломатической почтой нашего государства… Рекомендуем гражданам Российской Федерации, оказавшимся по упомянутой причине в затруднённом положении, адресовать претензии и иски, в том числе за понесённые финансовые издержки, к властям Республики Молдова", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. В дипмиссии отметили, что расценивают действия официального Кишинева как очередной недружественный шаг. "Таких деструктивных практик не применяет ни одна другая страна в мире", - подчеркивается в заявлении посольства. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
в мире, россия, молдавия, кишинев
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев
Посольство России в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
